El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk insinuó antes de ser detenido que un doble suyo era el verdadero autor del crimen

Los detalles Tyler Robinson, el joven de 22 años de Utah detenido por el asesinato de Charlie Kirk, bromeaba en un chat de Discord poco antes de ser arrestado, insinuando que un "doble" suyo era el verdadero responsable y mencionando un manifiesto y un rifle idéntico al suyo.

Tyler Robinson en la foto policial.
Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, habría enviado a su pareja un inquietante mensaje tras el crimen, en el que hablaba de esconder un arma envuelta en una toalla y grabar mensajes en las balas, detalles que hasta ahora habían sido desconocidos y que coinciden con la escena del asesinato.

El sospechoso, que mañana comparecerá ante el juez, también bromeaba en un chat de Discord poco antes de ser detenido. Allí insinuaba que un "doble" suyo era el verdadero responsable. "Mi doble está intentando meterme en problemas. Será mejor que me deshaga también de este manifiesto y del rifle idéntico que tengo en casa", escribió.

En otro mensaje llegó incluso a afirmar que él mismo era Charlie Kirk: "En realidad soy Charlie Kirk. Fingí mi muerte porque quería alejarme de la política. Ahora puedo vivir la vida de mis sueños en Kansas".

El sospechoso no ha confesado ni colabora con los investigadores, pero el gobernador de Utah, Spencer Cox, señala a la comunidad trans: "Podemos confirmar que su compañero de habitación es en realidad su pareja, que está en proceso de transición de hombre a mujer".

Donald Trump, por su parte, ha responsabilizado a la "izquierda radical", mientras que Kari Lake, integrante de su equipo, culpó directamente a las universidades: "Mandamos a nuestros hijos a la universidad y los adoctrinan. Llamo a todas las madres: no envíen a sus hijos a esos centros de lavado de cerebro".

Lake se ha mostrado incapaz de entender cómo un joven de familia republicana pudo llenarse de tanto odio, aunque nadie parece ver relación entre ese desenlace y el hecho de que Robinson manejara armas desde niño.

