El presidente del Foro Económico Mundial deja su puesto por su relación con el pederasta Epstein

¿Por qué es importante? La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein tuvo lugar en 2018. Diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.

El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, ha dimitido este jueves tras hacerse públicos archivos que le relacionan directamente con el magnate y Jeffrey Epstein. Según las informaciones, Brende se habría reunido en más de una ocasión con el condenado.

"Tras una cuidadosa reflexión he decidido dimitir", ha anunciado Brende. El Foro había abierto una investigación interna en torno a su amistad con Epstein, con quien mantuvo tres cenas de negocio y varios intercambios de mensajes, según revelan los archivos sobre el caso del, hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein -a la que dice fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen- tuvo lugar en 2018. Diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.

La propia organización internacional ha confirmado la partida de Borge Brende tras más de ocho años en el Foro Económico Mundial. Al mismo tiempo, ya han anunciado el nombre de su sustituto: el actual miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi. Será el nuevo presidente y director ejecutivo interino. "El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", han explicado los copresidentes del órgano. Es decir, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.

Las explicaciones de la dimisión de Borge Brende, tras mostrarse varias reuniones con Epstein, han llegado vía comunicado. En la primera parte recogen las declaraciones de Brende y en la segunda las de los copresidentes, lo que indica que el anuncio se ha planeado.

Brende asegura que no conocía los antecedentes criminales de Epstein, pero ahora dice que debería haber buscado más y mejor información. Según la declaración atribuida a Fink y Hoffmann, la investigación concluyó y permitió determinar que "no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente".

