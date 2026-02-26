Rufián reacciona a un posible regreso del rey emérito: "Se pensó que este país era su cortijo. Está bien donde está"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC en el Congreso ha señalado que Juan Carlos I es un "defraudador", destacando que la desclasificación de los documentos del 23F solo sirven para "blanquear su figura".

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, se opone al regreso de Juan Carlos I a España, como sugirió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Rufián considera al rey emérito un "defraudador" y cree que "está bien donde está". Critica la desclasificación de documentos del 23F, considerándola un "salseo" predecible, y afirma que Juan Carlos I intentó desestabilizar a Adolfo Suárez, lo que motivó a militares a actuar. Además, Rufián comentó sobre la renuncia de Yolanda Díaz a liderar Sumar, destacando que aprendió mucho de ella y agradeciendo su generosidad.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, no se muestra partidario de que Juan Carlos I regrese a España, como ha sugerido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Los delincuentes, mejor fuera que dentro", ha comentado.

De esta forma, ha señalado que el rey emérito es "un defraudador" que se pensó que este país era "su cortijo", por lo que cree que "está bien donde está".

A su juicio, la desclasificación de los documentos secretos de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 solo ha supuesto "un salseo que todo el mundo podía sospechar" que sirve para "blanquear la figura" de Juan Carlos I. "Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas", ha destacado.

Para Rufián, se ha confirmado que, como escribió Javier Cercas, lo que hubo en esos años fue un rey, Juan Carlos I, "que rajaba de su presidente y lo quería echar a pedradas", entonces Adolfo Suárez, lo que "dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron".

Con estas declaraciones, se muestra totalmente en contra de la petición que ha realizado el líder de los 'populares' que, tras conocer los datos que contenían los documentos del 23F, no ha dudado en pedir su vuelta a España, obviando sus problemas fiscales del emérito.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", ha asegurado el líder del PP a través de su cuenta en la red social 'X'.

Por otro lado, Gabriel Rufián también se ha pronunciado sobre la decisión de Yolanda Díaz de renunciar a liderar el nuevo Sumar. El portavoz de ERC ha confesado que de ella ha "aprendido mucho", indicando que ha sido una persona "dura".

A pesar de que han tenido varias diferencias, Rufián señala que cree que hay que ser generosos con la salida de las personas. "Le agradezco el gesto de nombrarme", ha reconocido.

