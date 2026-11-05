Los nombres que se postulan para suceder a Trump tras la derrota republicana en las 'midterms'

Los detalles El primero es su vicepresidente, J D Vance, quien era contrario a atacar a Irán y, por tanto, ahora le interesa destacar que esa ha sido la causa de la derrota.

Tras la derrota republicana en las elecciones de medio término, dos figuras se perfilan como posibles sucesores de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Aunque Trump ha expresado su deseo de volver a presentarse, la Constitución le impide un tercer mandato. En una entrevista, Trump reconoció esta limitación legal, aunque dejó abierta la posibilidad de influir durante los próximos dos años. Los nombres de los posibles sucesores son bien conocidos: J D Vance, su vicepresidente, quien lidera las encuestas dentro del partido, y Marco Rubio, quien ha ganado relevancia como secretario de Estado y cuenta con el respaldo de Trump.

Tras la derrota republicana en las 'midterms', se ha visto algo que era impensable hace solo unos días, dos nombres se están postulando para suceder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque quiera, la ley prohíbe a Trump presentarse a un tercer mandato. "Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", reconoció él mismo en una entrevista en el podcast 'Pod Force One' del 'New York Post' a pocas horas de conocer el resultado de las elecciones que se saldaron con el batacazo republicano.

"Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló. En otras ocasiones Trump ya ha coqueteado con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también ha reconocido la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución, que impide que una persona sea elegida "para el cargo de presidente más de dos veces".

Los nombres y caras de los postulantes se conocen de sobra. El primero de ellos es su vicepresidente, J D Vance. Él era contrario a atacar a Irán y, por tanto, ahora le interesa destacar que esa ha sido la causa de la derrota. Encabeza las encuestas para suceder a Trump en el partido.

El segundo es Marco Rubio. Ha ido ganando puntos como secretario de Estado y el propio Trump ha mencionado su nombre como su posible sucesor. Durante años fue una figura prominente del 'establishment' republicano, disputó a Trump la candidatura presidencial en 2016, pero después se sumó al movimiento trumpista.

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