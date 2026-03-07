Pete Hegseth, el polémico señor de la guerra de Trump: "No deberíamos tener mujeres combatiendo"

Los detalles El secretario de Guerra está envuelto en numerosas polémicas como su petición de indulto de crímenes de guerra para militares o sus problemas con el alcohol.

Pete Hegseth, cercano a Donald Trump, fue nombrado secretario del Departamento de Defensa, transformado en Departamento de Guerra. Exmilitar, cristiano y vinculado a una red ultraconservadora, Hegseth trabajó en Guantánamo y ha estado inmerso en polémicas desde su nominación. Fue acusado de abuso sexual, aunque afirma haber sido absuelto, y enfrentó problemas con el alcohol. Durante sus 15 meses en el cargo, solicitó a Trump indultos para crímenes de guerra. Crítico de la prensa, a la que llama "embusteros", es conocido por su paso como presentador en Fox. Además, se opone a la inclusión de mujeres y personas con diversidad física en el ejército. Ahora lidera una de las mayores fuerzas militares del mundo, influyendo en el futuro geopolítico.

Amigo, amiguísimo de Donald Trump, Pete Hegseth forma parte del círculo más cercano del presidente. Él fue nombrado como secretario del Departamento de Defensa, ese que al poco de llegar se convirtió en el Departamento de Guerra.

Exmilitar, cristiano y afiliado a una red ultraconservadora, Hegseth trabajó custodiando presos en Guantánamo. Porque parece que su única vocación es la guerra.

Al hacerse pública su nominación, comenzaron a desfilar las polémicas. Primero, una acusación de abuso sexual del que él insiste que salió "absolutamente absuelto", pero después también se reportó de sus serios problemas con el alcohol. Durante sus apenas 15 meses en el cargo, ha pedido a Trump el indulto de crímenes de guerra para militares.

Y uno de sus mayores enemigos es la prensa, esa a la que llama "embusteros" recurridamente. Curiosa contradicción ya que por lo único que es realmente conocido es por su paso como presentador en la 'Fox'.

Por si fuera poco, considera que las mujeres no deberían estar en el ejército. Tampoco las personas con un físico que no sea el que el considera perfecto: "Inaceptable ser un general gordo, barbudo o de la diversidad social".

Ahora está al mando de una de las mayores fuerzas militares del mundo. El futuro geopolítico del mundo pasa por sus manos.

