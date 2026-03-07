Pedro Rodríguez, tras el ataque a una desalinizadora en Irán: "Allí es especialmente crítico porque sufren una terrible sequía"

¿Por qué es importante? El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que "es un punto de extrema vulnerabilidad que la guerra esté llegando al extremo" de atacar un lugar que sirve para potabilizar el agua.

Pedro Rodríguez ha comentado en laSexta Noticias sobre el ataque a una desalinizadora en Irán, advirtiendo de una posible crisis humanitaria. Según el profesor de Relaciones Internacionales, en los últimos cinco años se ha observado una creciente crueldad en los conflictos bélicos, donde las convenciones internacionales son ignoradas y cualquier recurso se convierte en arma de guerra contra civiles. Rodríguez destacó que atacar una planta de agua en Irán es crítico debido a la sequía, la crisis económica y la vulnerabilidad del régimen, indicando que la guerra ha alcanzado un nivel alarmante en la región.

En este sentido, Rodríguez, ha expresado que "a pesar de que hay reglas han imperado en las guerras, como las convenciones de Ginebra o incluso el Tratado Internacional para la Prevención del Genocidio, lo que vemos es que casi cualquier cosa puede ser utilizada como un arma de guerra para infligir penalidades sobre la población civil".

"En este caso, atacar una planta para potabilizar agua es especialmente crítico en Irán, porque a la precariedad que sufre el régimen desde hace mucho tiempo y la crisis económica, un factor muy importante es una terrible sequía", ha advertido el experto, tras lo que ha apuntado que, por tanto, "es un punto de extrema vulnerabilidad que la guerra esté llegando a ese extremo".

