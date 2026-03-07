Ahora

Una "espiral de crueldad"

Pedro Rodríguez, tras el ataque a una desalinizadora en Irán: "Allí es especialmente crítico porque sufren una terrible sequía"

¿Por qué es importante? El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que "es un punto de extrema vulnerabilidad que la guerra esté llegando al extremo" de atacar un lugar que sirve para potabilizar el agua.

Pedro Rodríguez
Pedro Rodríguez ha reaccionado en laSexta Noticias al ataque de este sábado a una desalinizadora de Irán, lo que podría desembocar en una crisis humanitaria en la zona. "Yo creo que en los últimos cinco años estamos asistiendo a una espiral de la crueldad en los conflictos bélicos", ha subrayado el profesor de Relaciones Internacionales.

En este sentido, Rodríguez, ha expresado que "a pesar de que hay reglas han imperado en las guerras, como las convenciones de Ginebra o incluso el Tratado Internacional para la Prevención del Genocidio, lo que vemos es que casi cualquier cosa puede ser utilizada como un arma de guerra para infligir penalidades sobre la población civil".

"En este caso, atacar una planta para potabilizar agua es especialmente crítico en Irán, porque a la precariedad que sufre el régimen desde hace mucho tiempo y la crisis económica, un factor muy importante es una terrible sequía", ha advertido el experto, tras lo que ha apuntado que, por tanto, "es un punto de extrema vulnerabilidad que la guerra esté llegando a ese extremo".

