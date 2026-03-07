Pedro Rodríguez habla de una fractura en el régimen de Irán: "Llama la atención el cuestionamiento a su estrategia"

Los detalles El profesor en Relaciones Internacionales cree que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, podría estar "intentando postularse como interlocutor para un cambio de Gobierno como en Venezuela tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei".

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha analizado en el informativo de laSexta el panorama bélico que protagonizan Irán, Israel y Estados Unidos tras la oleada de bombardeos en diferentes regiones que se han cobrado miles de vidas y han dejado innumerables daños materiales.

Una de las incógnitas que se han generado durante este sábado es el cambio de estrategia de Masud Pezeshkian, presidente de Irán, que se ha matizado a sí mismo después de anunciar que iban a cesar los bombardeos contra sus países vecinos de Oriente Medio.

El dirigente, después de que un destacado diputado iraní dijera que su discurso fue "débil y poco profesional", ha afirmado que las bases militares de EEUU son "objetivos legítimos" del régimen.

Para Rodríguez, todo apunta a que existe una especie de división interna dentro de Irán: "Tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei hay una junta que intenta seguir adelante y garantizar la continuidad del Gobierno. En esa junta están los elementos duros de la Guardia Revolucionario y el presidente".

"Esta mañana ha sido muy importante el mensaje porque él ha reconocido que se están haciendo esos ataques y que no están bien ni son aceptados a agravar esta ofensiva a los vecinos", ha añadido.

Sin embargo, durante la tarde, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han recibido ataques de misiles. "Esto puede interpretarse como que hay una división, una fractura, y como que el presidente iraní se podría estar intentando postular como ese interlocutor para un cambio de Gobierno como en Venezuela", explica el experto.

"Llama la atención el cuestionamiento a la estrategia de Irán, que ha sido regionalizar el conflicto. Se llama escalada horizontal pero en el fondo no es más que llevar la guerra a aquellos países que apoyan a Estados Unidos, pero han llegado a extremos como Chipre o Turquía, escalada que demuestra que las unidades militares de Irán ya tienen órdenes para funcionar de forma autónoma y disparar a voluntad", sentencia el profesor.

