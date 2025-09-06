Trump da otro paso al pasado y cambia el nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra

Donald Trump enseña la orden ejecutiva que autoriza el cambio de nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra

Los detalles La última vez que el Pentágono tuvo esa nomenclatura fue en 1947, cuando se cambió por Departamento de Defensa en busca de una estrategia más diplomática para la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump ha decidido cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos a Departamento de Guerra, un término que no se utilizaba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este cambio, anunciado con una orden ejecutiva, busca recuperar una nomenclatura que, según Trump, refleja mejor la situación mundial actual y honra el pasado militar del país. Durante la firma, Trump destacó que Estados Unidos tiene el ejército más fuerte del mundo y recordó las grandes victorias militares bajo el antiguo nombre. Pete Hegseth, titular del departamento, y el general Dan Caine apoyaron la decisión, destacando la intención de restaurar el "espíritu guerrero" y adoptar una postura más ofensiva. Aún se desconoce si el Congreso debe aprobar este cambio, pero ya se han realizado modificaciones en la web y la fachada del Pentágono.

Donald Trump mantiene su estrategia de recurrir a medidas más dignas de siglos anteriores para su segundo mandato. Este viernes, el presidente de Estados Unidos ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra.

Una nomenclatura que la cartera no tenía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. De 1789 a 1947, el Departamento de Guerra existió, pero entonces se cambió su denominación al de Defensa como parte de una estrategia más diplomática del Gobierno estadounidense de cara a la Guerra Fría.

Y, en la firma de la orden ejecutiva este viernes en la Casa Blanca para el cambio, Trump ha justificado la decisión: "Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo". Lejos de quedarse ahí, el republicano ha añadido que bajo ese nombre Estados Unidos "obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares" (recordando las dos guerras mundiales) y que gracias a su decisión se permite "abrazar ese gran linaje".

El presidente ha reconocido que no sabe si el Congreso debe avalar el cambio de nombre del Departamento o no, aunque aseguró que lo averiguarán. Eso sí, no ha perdido el tiempo y la web ya ilustra el cambio de nombre y varios operarios han cambiado el letrero de la fachada del Pentágono.

Nuevo cartel del Departamento de Guerra de EEUU

En la firma estuve presente el titular de la cartera, Pete Hegseth, quien aseveró que "no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero" del Ejército de EEUU. Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha prometido a Trump que "el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables". "Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva", agregó.