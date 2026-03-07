EEUU homenajea a sus seis soldados muertos en la guerra contra Irán mientras la Administración Trump carga contra la prensa por cómo han informado

Los detalles Se han repatriado los cuerpos del soldado Declan Coady (20 años), la sargento Nicole Amor (39), el capitán Cody Khork (35), de 35, el sargento Noah Tietjens (42), el suboficial Robert Marzan (54) y el oficial Jeffrey O'Brien (45).

Estados Unidos celebra este sábado el homenaje a los seis soldados estadounidenses muertos durante la guerra en Oriente Medio. El miércoles llegaron sus cuerpos a Texas y posteriormente han sido trasladados a la Base de la Fuerza Aérea de Dover, pero mientras tanto en el país hay un intenso debate tras estas primeras bajas por la operación contra Irán.

Los seis fallecieron tras el impacto de un dron iraní en su centro de operaciones de Kuwait y se convirtieron en los primeros soldados caídos estadounidenses desde que se inició la operación denominada Furia Épica.

Tras ello, sus fotos han ocupado televisiones y portadas en los periódicos del país, algo que no le parece adecuado al secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth: "Cuando algunos drones logran pasar o ocurren tragedias, la noticia ocupa portadas. Lo entiendo, la prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente, pero intentad, por una vez, informar de la realidad".

Sus palabras han generado polémica. Los demócratas lo califican de insensible, como si ese fuera el simple coste del negocio del conflicto. Y la prensa se defiende: "Esto no se trata del presidente. Se trata de que estamos perdiendo vidas, y eso es de lo que informan. Y a veces pienso no todo se trata de ti", ha afirmado Whoopi Goldberg, presentadora de 'The View'.

Aseguran que en cualquier situación, tratándose de bajas, siempre se ha informado de la misma forma. Porque en casa hay familiares que esperaban su llegada. Como el padre de Declan Coady, un joven que tenía solo 20 años: "Estábamos a punto de irnos a dormir a la cama el domingo. Apagamos las luces, entramos en el dormitorio y el timbre sonó a las ocho en punto".

Y con toda una vida por delante, también ha llorado su fallecimiento su hermana: "Todavía no creo que sea real del todo. Porque recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que haría cuando regresara".

Junto a él, también han repatriado los cuerpos de la sargento Nicole Amor (39 años), el capitán Cody Khork (35), de 35, el sargento Noah Tietjens (42), el suboficial Robert Marzan (54) y el oficial Jeffrey O'Brien (45).

