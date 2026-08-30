El estremecedor relato de Sara, secuestrada por las FARC con 11 años: "Fui violada por cuatro hombres y presencié 100 abortos"

Los detalles La mujer cuenta cómo sobrevivió a casi dos décadas de terror. Ahora, los niños vuelven a ser objetivo de los grupos armados en Colombia. Su reclutamiento ha aumentado un 300% en cinco años.

En Colombia, el reclutamiento de niños por grupos armados sigue siendo una cruda realidad. Desde 2021, al menos 1.500 menores han sido captados, según Juanita Goebertus de 'Human Rights Watch'. Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo son los principales responsables. Karla Arcila, analista política, denuncia que los menores son forzados a trabajos y abusos sexuales. Sara Morales, de la 'Corporación Rosa Blanca', relata su experiencia personal de reclutamiento y abuso por las FARC a los 11 años. La impunidad persiste, con solo el 1% de los casos investigados en Colombia. Además, los grupos armados ahora utilizan redes sociales como Facebook y TikTok para reclutar.

En Colombia, los grupos armados siguen reclutando niños para la guerra. Desde 2021, "1.500 niños y niñas, por lo menos, han sido reclutados por grupos", indica Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de 'Human Rights Watch'.

Detrás de esas cifras están las organizaciones que ahora vuelven a disputarse el territorio. En este sentido, Juanita Goebertus subraya que "los principales responsables son las disidencias de las antiguas FARC, el llamado EMC, el ELN y, en tercer lugar, el Clan del Golfo". Pese a que los nombres han cambiado, la práctica no lo ha hecho: "Las reclutan para ejercer trabajo forzado, para que sean violadas por los comandantes", denuncia Karla Arcila, analista política.

La dura historia de Sara

Sara Morales, portavoz de la 'Corporación Rosa Blanca', sabe exactamente qué significan esas palabras. La mujer afirma de forma tajante que "los niños no se reclutan, sino que se secuestran para la guerra". "Yo lo padecí, yo lo viví. Fui una niña reclutada a los 11 años por las FARC", cuenta. Solo 15 días después, tal y como ella relata, fue "violada por cuatro hombres". "Fue tan rudo lo que me hicieron, tan fuerte, que me rasgaron mi parte íntima", expresa.

Sin embargo, lo que vivió no terminó ahí. Y es que Morales presenció "dentro de las FARC, solo en un campamento, más de 100 abortos que se le hicieron a niñas".

En la actualidad, 'Human Rights Watch' sigue documentando víctimas de entre diez y 14 años. "Es cambiarlo todo, cambiar un parque por un campo de guerra y cambiar una muñeca por un fusil", lamenta la portavoz de la 'Corporación Rosa Blanca'.

Y mientras miles de personas esperaban justicia, los responsables de estos crímenes llegaron incluso al Congreso y décadas después, la impunidad sigue siendo casi total. La directora de la División de las Américas de 'Human Rights Watch' afirma al respecto que Colombia sigue investigando "tan solo el 1% de las denuncias de reclutamiento y sentenciando tan solo el 0,2%".

La práctica es vieja, pero el método es nuevo. Y es que los grupos armados también reclutan niños desde Facebook y TikTok.

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