Daniel Puchol, sobre los graves altercados en las calles de Francia: "Es un país que se ha creado a partir de la violencia, desde la Revolución de la Bastilla"

Los detalles El excorresponsal ha destacado que en el país "dicen que no llegan a fin de mes. Que la educación no funciona, que la sanidad tampoco funciona": "Dicen 'vamos a llevar a cabo estos actos vandálicos, independientemente de lo que puedan pensar de nosotros, porque tenemos que agitar el país".

La violencia ha vuelto a sacudir Francia, con altercados, incendios y actos vandálicos en un contexto de creciente malestar social. Daniel Puchol, ex corresponsal de laSexta en Francia, ha destacado el carácter inédito de estos acontecimientos, señalando que los protagonistas justifican la violencia como una forma de agitar el país. Según Puchol, los disturbios son una respuesta al hartazgo acumulado por problemas económicos y sociales, como el encarecimiento de los carburantes. El presidente Emmanuel Macron ha diferenciado las manifestaciones legítimas de la violencia. Con las elecciones presidenciales a seis meses, Puchol advierte que habrá que esperar para evaluar el impacto político de estos disturbios.

La violencia vuelve a sacudir Francia. Episodios de altercados, incendios y actos vandálicos se han sucedido en las últimas horas en un contexto de creciente malestar social. Una situación que ha analizado en el informativo de laSexta Daniel Puchol, quien fue corresponsal de la cadena en el país durante 11 años y cubrió de primera mano movilizaciones como las de los chalecos amarillos.

Puchol ha destacado el carácter inédito de los últimos acontecimientos, especialmente por la forma en la que sus protagonistas justifican la violencia. "Esto es inédito, sobre todo porque están llevando a cabo una violencia que antes era de alguna manera justificada y ahora mismo están diciendo: 'Vamos a llevar a cabo estos actos vandálicos, independientemente de lo que puedan pensar de nosotros, porque tenemos que agitar el país", ha explicado.

Según el periodista, quienes participan en estos disturbios consideran que la violencia que ejerce el Estado contra la sociedad justifica sus acciones. Sin embargo, ha subrayado que los actos vandálicos que están protagonizando son "incomparables" a la actuación del Gobierno con la ciudadanía. Preguntado por los motivos que han desencadenado esta situación, Puchol ha apuntado al hartazgo acumulado durante mucho tiempo: "En Francia dicen que no llegan a fin de mes. Que la educación no funciona, que la sanidad tampoco funciona", ha señalado.

La situación se produce, además, en un contexto de preocupación por el encarecimiento de los carburantes, una cuestión que ha alimentado el descontento en Francia, como también ocurre en otros países. No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha diferenciado las manifestaciones legítimas de los episodios de violencia. Los disturbios llegan a seis meses de las elecciones presidenciales francesas, previstas para abril, y con Macron afrontando la recta final de su mandato. Por ello, otra de las cuestiones que se plantean es hasta qué punto los acontecimientos en las calles pueden tener consecuencias políticas.

Puchol ha recordado que Francia, especialmente París, tiene experiencia con episodios de violencia vinculados a las movilizaciones sociales. Ya ocurrió durante las protestas de los chalecos amarillos, que también tuvieron repercusiones políticas: "Es un país que se ha creado a partir de la violencia, desde la Revolución de la Bastilla", ha afirmado el periodista, que, no obstante, ha pedido cautela a la hora de valorar las consecuencias electorales de los disturbios. Con seis meses todavía por delante hasta los comicios, Puchol considera que habrá que esperar para comprobar cómo evoluciona la situación y qué impacto acaba teniendo en la campaña presidencial.

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