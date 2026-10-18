Pedro Rodríguez analiza las protestas en Europa: "Estos actos de violencia demuestran la crisis de la democracia"

El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que también es una crisis "en la cual los partidos políticos tradicionales están dejando de funcionar".

Europa está sumida en una ola de protestas violentas. Francia es la principal imagen de esta ola, pero en países como Albania o Italia también se están sucediendo los disturbios causados por reclamaciones de la ciudadanía.

Un efecto dominó de la violencia que, para Pedro Rodríguez, es una demostración de "la crisis de nuestras democracias": "Y una crisis en la cual los partidos políticos tradicionales están dejando de funcionar. Los servicios públicos, como la sanidad y la educación, están dejando de funcionar como debiera, donde la desigualdad se multiplica y la crisis de llegar a fin de mes es cada vez compartida por mayor número de personas".

"Y, por supuesto, el factor inmigración. Inmigración como una necesidad y transformándose a como un problema irresoluble que enfrenta a los penúltimos contra los últimos", ha añadido el profesor de Relaciones Internacionales en laSexta.

Además, Pedro Rodríguez ha señalado que "Europa se encuentra en el punto de mira de una escalada por parte de Rusia de guerra híbrida, de injerencia, de agresión, de desinformación", pero al mismo tiempo ha matizado que ellos "no fabrican los conflictos" sino que "se limitan a poner la cerilla".

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