Trump traslada su apoyo al "guerrero" de Netanyahu para las elecciones israelíes: "Bibi ha sido un socio para la paz"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha defendido que el primer ministro israelí "es el aliado que Estados Unidos pide a Israel". "Ha sido fuerte, valiente y brillante", ha manifestado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Trump destacó a Netanyahu como un "gran primer ministro guerrero" y socio en la lucha contra Irán, cuyas amenazas considera que han sido neutralizadas por los ataques estadounidenses e israelíes. Trump advirtió que sin Netanyahu, Estados Unidos tendría que actuar solo, algo que no prefiere. Elogió a Netanyahu por su fortaleza y valentía frente a la oposición interna y reafirmó su apoyo total a su reelección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo su apoyo formal al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas israelíes previstas para el próximo 27 de octubre.

"'Bibi' Netanyahu ha sido un gran primer ministro guerrero y un gran socio para la paz combatiendo a la República Islámica de Irán y sus cánticos de '¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Estados Unidos! Vamos a destruir al Pequeño Satán y al Gran Satán' de hace 51 años", ha defendido el líder estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, Trump ha subrayado que "era una cuestión de tiempo que Irán pusiera esta siniestra frase en práctica", pero tras los ataques estadounidense e israelíes lanzados desde febrero "han quedado sistemáticamente destruidos", tanto militar como económicamente. "Y vamos a terminar el trabajo rápidamente si no cambian de rumbo", ha advertido.

Así, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que "si Israel tiene al líder equivocado, cualquiera que no sea 'Bibi', Estados Unidos tendría que hacer el trabajo solo". "Y no me inclino por ello", ha apostillado.

Para Trump, Netanyahu ha sido "fuerte, valiente y brillante" incluso "ante la oposición dentro del propio Israel". "Una persona normal habría cedido bajo esa presión", pero Netanyahu no ha cedido "sino que se ha fortalecido", "ha resistido e incluso ha prosperado", ha manifestado.

De esta forma, el republicano ha afirmado que "este es el aliado que Estados Unidos de América pide a Israel", un país por el que, ha dicho, tanto han hecho. "Por favor, que esta carta sirva para expresar mi completo y total apoyo a 'Bibi' Netanyahu en su campaña para la reelección como primer ministro de Israel. ¡'Bibi' Netanyahu jamás os dejará atrás!", ha concluido.

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