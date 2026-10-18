Macron anuncia un gabinete de crisis ante la violencia desatada en Francia: "¿Cómo pueden hacerle esto al país? Sentimos vergüenza"

¿Qué ha dicho? El presidente francés separa a los manifestantes que protestan por el precio de la vida de los "grupos de extrema izquierda" que protagonizan disturbios y atribuye las subidas de precios a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este domingo que convoca un gabinete de emergencia ante la violencia desatada en el país, que atribuye a "extremistas de la extrema izquierda", y ha advertido de que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones.

"Me dirijo a ustedes en un momento de extrema gravedad. El sábado, extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes (...), saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos", ha denunciado durante una comparecencia televisada por los graves disturbios, tras lo que se ha preguntado: "¿Por qué incendiar el Ayuntamiento de Limoges? ¿Por qué quemar una alcaldía o la oficina de turismo de Lyon? ¿Cómo pueden llegar a esto?".

Así, Macron ha expresado que siente "enfado" y "vergüenza" al ver las "ciudades vandalizadas". "Los agentes del orden, a pesar de su profesionalidad, fueron objeto de una violencia sin precedentes. He pedido al Gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias sobre la recopilación de inteligencia y que haya total transparencia. Las investigaciones se llevarán a cabo con la máxima firmeza", ha adelantado.

Tras ello, el líder francés ha asegurado que el Gobierno "dará respuestas desde este lunes" y que "el primer ministro va a llevar a cabo una reunión para afrontar esta difícil situación y establecer medidas claras y de manera pública". "He pedido al ministro del Interior que se investigue sobre estas situaciones para que no vuelvan a ocurrir y espero respuestas claras", ha subrayado el presidente de la República francesa, quien ha defendido que "hay que tomar decisiones judiciales" y que "los que han destruido y saqueado deben pagarlo".

En este punto, el mandatario ha querido diferenciar entre los "cientos de miles de compatriotas que se manifestaron con la voluntad de llevar a cabo reivindicaciones legítimas", por su "inquietud sobre el precio de la vivienda y los carburantes" --algo que ha atribuido al conflicto en Oriente Medio-- y quienes "destruyen y saquean". "Comprendo perfectamente la inquietud de quienes protestan por el precio y la vivienda y carburante, que también se están expresando en diferentes países de Europa", ha aseverado.

Pide que los partidos condenen la violencia

Además, Emmanuel Macron, ha instado a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar "sin ambigüedad" los actos violentos registrados durante las protestas, y ha defendido que Francia "necesita orden" y no una escalada de las tensiones. "Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que condenen inequívocamente toda forma de violencia. El país necesita orden, no escalada", ha declarado.

En este sentido, el presidente francés ha asegurado que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza contra los responsables de los disturbios, aunque ha apostillado que la disposición al diálogo con las reivindicaciones de los manifestantes no debe interpretarse como una muestra de debilidad.

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