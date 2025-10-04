Ahora

Futuro en Gaza

Pedro Rodríguez, sobre el futuro de los palestinos: "Netanyahu ha hecho todo lo posible por imposibilitar la solución de los dos estados"

¿Qué ha dicho? El profesor en Relaciones Internacionales ha explicado que no hay una "solución militar" a este conflicto, sino que tiene que haber una "solución política" y esta pasa por la división en dos estados.

La paz en la Franja de Gaza está más cerca después de que Hamás haya aceptado entregar a todos los rehenes, vivos y muertos, y haya mostrado su intención de sentarse a negociar "de inmediato" el resto de detalles de una eventual tregua con los mediadores internacionales.

No obstante, Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales, ha explicado en laSexta que "no hay solución militar a este conflicto": "Tiene que haber una solución política y la única que hay es la que ha sido desde el principio: la de los dos estados. ¿Qué pasa? Que el Gobierno de Netanyahu ha hecho todo lo posible por imposibilitar la solución de los dos Estados".

Además, Rodríguez ha recapitulado la situación de todas las zonas que tendrían que conformar un nuevo Estado de Palestina: "¿Qué tenemos en Cisjordania? Un parque temático del supremacismo sionista. Medio millón de colonos judíos en territorio ocupado. ¿Qué tenemos en Gaza? Escombros. Unas tasas de destrucción no vistas desde Berlín en 1945. Y Jerusalén este, que es el tercer elemento de lo que tendría que ser un Estado palestino, subsumida en Jerusalén".

