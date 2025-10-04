Ahora

Atentado en Reino Unido

Ascienden a seis los detenidos por el ataque a una sinagoga en Mánchester

El contexto Este jueves, un hombre embistió a varios peatones mientras iba en un coche y continuó con un apuñalamiento en una sinagoga de la ciudad británica en una ataque en el que murieron tres personas.

Servicios de emergencias e investigación en las inmediaciones de la sinagoga atacada este jueves en Manchester.Servicios de emergencias e investigación en las inmediaciones de la sinagoga atacada este jueves en Manchester.Ian Hodgson - AP
La Policía de Mánchester ha informado este sábado de la detención de hasta seis personas por su presunta implicación en el ataque del pasado jueves en una sinagoga de Mánchester en el que murieron tres personas, incluido el asaltante.

El incidente comenzó en torno a las 9:30 hora local, cuando un vehículo arrolló a varias personas en las inmediaciones del templo. Posteriormente, un hombre, identificado como Jihad al Shamie (ciudadano británico de ascendencia siria de 35 años) murió tiroteado por la Policía después de agredir a varias personas con un cuchillo mientras intentaba llegar al templo judío, entre ellas el que se cree era el guardia de seguridad de la sinagoga.

Hasta ahora se había informado de que el atacante portaba un cinturón "con apariencia de artefacto explosivo. No obstante, han evaluado el "dispositivo sospechoso que llevaba el atacante durante el incidente y se ha considerado no viable".

Tras iniciar una investigación, la Policía ya ha detenido a seis personas por su posible implicación en el atentado. Se trata de tres hombres y tres mujeres de entre 18 y 61 años bajo la sospecha de "comisión, preparación e instigación de actos terroristas".

"Nuestra investigación sobre el terrible incidente terrorista ocurrido frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park continúa (...). Hemos conseguido órdenes de detención adicional para cuatro individuos ya detenidos (...) y una mujer de 18 años y un hombre de 43 han sido detenidos en Farnworth", ha indicado la Policía del Gran Mánchester en un mensaje publicado en su página web oficial.

