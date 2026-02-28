Pedro Rodríguez destaca la "relación de complicidad" entre Trump y Netanyahu: "Ha dado un cheque en blanco al Gobierno israelí"

¿Qué ha dicho? El profesor ha señalado que "aquí se han juntado las ambiciones" del líder israelí con las del presidente estadounidense, tras lo que ha destacado que el republicano "carece de las municiones necesarias para llevar a cabo una campaña sostenida".

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez considera que Trump y Netanyahu "tienen una relación de complicidad", hasta el punto de el presidente de Estados Unidos "ha exigido al presidente de Israel que perdone e indulte a Netanyahu por sus delitos de corrupción".

"Es una complicidad que ha llevado a Trump a extender un cheque en blanco, o lo más parecido a un cheque en blanco, al Gobierno de Netanyahu", ha señalado Rodríguez, a lo que ha apostillado que "aquí se han juntado la estrategia o las ambiciones de Netanyahu con las ambiciones de Trump".

En lo referente al despliegue militar de Estados Unidos, el profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que "no encaja en una operación puntual". "Aquí claramente se ha hecho un despliegue que apunta a un esfuerzo bélico de semanas", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado a que el problema es que "Estados Unidos carece de lo que ellos llaman la 'profundidad en el arsenal', que es que carece de todas las municiones necesarias para llevar a cabo una campaña sostenida y carece también de aliados".

En este punto, Rodríguez ha destacado que "en este año, Donald Trump ha prescindido de sus aliados, de su legitimidad y de su credibilidad" y ha manifestado que "aunque parece que es formidable el despliegue militar, el propio jefe de la Junta de Estado Mayor ya ha advertido a quien le ha querido escuchar en la administración Trump de que Estados Unidos se enfrenta a un conflicto de consecuencias imprevisibles y sin todas las herramientas necesarias".

