Un joven iraní que reside en España asegura que "hay gente que se ha alegrado" del ataque a Irán: "Llevábamos un mes esperando"

Los detalles Arsalan ha asegurado a laSexta que es "de lo más normal" que su país esté totalmente incomunicado para "ocultar información" sobre lo que ocurre dentro del territorio.

Arsalan, un joven iraní que reside en España.
Arsalan, un joven iraní que reside en España, ha reaccionado a los ataques sobre su país perpetrados por Estados Unidos e Israel y su posterior respuesta asegurando que es "de lo más normal" que Irán esté totalmente incomunicado para "ocultar información" sobre lo que ocurre dentro del territorio.

"No he tenido contacto con nadie. Solo hay un 4% de ciudadanos que pueden conectarse a internet y lo que llega es que estaban esperando este ataque. Hay gente que se ha alegrado", añade.

En cuanto a qué espera tras los bombardeos, el iraní espera que el régimen "pierda sus fuerzas para alcanzar una democracia y así acabe la revolución". "Llevábamos un mes esperando tras la masacre que hicieron y tenemos que reconocer que Ali Jamenei es un dictador como Bashar Al Asad", agrega.

Así, desde España, dice que se está viviendo lo ocurrido "con mucha esperanza". "El Gobierno está usando sus grupos terroristas en otros países para masacrar gente dentro", revela Arsalan.

En cuanto a la noticia del centro estudiantil femenino afectado por el ataque, en el que han fallecido decenas de niñas, asegura que el misil era "del propio Gobierno", no estadounidense ni israelí: "Es un misil de Irán que ha caído en el propio colegio".

