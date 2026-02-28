El ataque de EEUU e Israel a Irán, 35 años después del final de la primera Guerra del Golfo: "Dio legitimidad a la ONU"

Los detalles Un total de 42 países, liderados por EEUU y bajo el mandato de Naciones Unidas, atacaron Irak después de que el dictador Sadam Hussein invadiese Kuwait. Entre los aliados, Rusia, Arabia Saudí y Omán.

Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán. Han atacado, por sorpresa, Teherán. Lo han hecho por el programa nuclear iraní. Lo han hecho, también, buscando un cambio en el régimen de los ayatolás. Todo, cuando se cumplen 35 años del final de la primera Guerra del Golfo. De cuando 42 países, bajo mandato de la ONU, pusieron fin a la invasión de Irak en Kuwait.

Fue la primera guerra que se vivió en directo. A través de la televisión, minuto a minuto. "Veíamos la guerra en casa. Nos impactaba. Daba legitimidad a la respuesta de la ONU", comparte Emna Menmi, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.

Y es que la ONU fue clave. Clave cuando Irak, con el dictador Sadam Hussein al mando, decidió invadir Kuwait en agosto de 1990. Naciones Unidas dicta hasta tres resoluciones para pedirle que se retire; en la última ordena el uso de la fuerza.

"En ese contexto los países no podían llevar una guerra de forma directa y buscaban el consenso internacional", cuenta la profesora.

Y es entonces cuando se inicia el ataque. Cuando más de 40 países, liderados por EEUU, lanzan una ofensiva sobre Irak. Entre los aliados está Rusia, pero también están Arabia Saudí, Omán y Qatar.

También España, que participa con apoyo naval y logístico. "Es imprescindible para controlar toda la zona del Mediterráneo y, por ende, Oriente Medio", ha señalado la historiadora Raquel Barrio.

En su retirada de Kuwait, Irak destruyó cientos de infraestructuras petrolíferas provocando un gran desastre medioambiental. Es lo que se conoce como táctica de tierra quemada. Después, se rindió.

Pese a la derrota, Sadam Hussein permaneció al frente de su país hasta 2003, cuando la Guerra de Irak cambió por completo las guerras del juego. En esta ocasión, la ONU sí declaró ilegal el conflicto, pero el ataque liderado por EEUU se produjo igualmente.

La justificación, la existencia de armas de destrucción masiva que jamás se encontraron.

