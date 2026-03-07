El agua potable, objetivo estratégico: Irán acusa a EEUU de destruir una planta desalinizadora, imprescindible en la zona

¿Por qué es importante? Si la planta de Jubail dejase de funcionar, Riad tendría que evacuar a toda su población en un plazo de tan solo una semana porque vivir allí sería imposible.

Irán ha acusado a Estados Unidos de destruir una planta desalinizadora y de dejar a más de 30 localidades sin agua. El ministro de Exteriores iraní ha calificado lo sucedido de "crimen flagrante" y ha alertado de que "marca un precedente importante".

Y es que además del petróleo, otro de los bienes estratégicos en Oriente Medio es el agua potable, ya que por las características de los países del Golfo Pérsico, con grandes superficies de desierto y temperaturas altas, el agua escasea. Por ello, la dependencia de las desaladoras es total.

En la región viven cerca de 100 millones de personas que dependen de las 450 desaladoras que hay. El 90% del agua potable de Kuwait, por ejemplo, se obtiene gracias a ellas. Y ocurre algo similar en Omán, en Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí, donde se encuentra la planta desalinizadora de Jubail, que suministra alrededor del 90% del agua que consume Riad, su capital, gracias a un sistema de tuberías de unos 500 kilómetros de longitud.

Si esta planta dejase de funcionar porque fuese atacada, Riad tendría que evacuar a toda su población en un plazo de tan solo una semana porque, de lo contrario, vivir allí sin agua potable sería imposible. Esta y el resto de plantas están protegidas por el derecho internacional, aunque para Estados Unidos e Israel parece que las reglas no existen, por lo que el hecho de que estén protegidas no es ninguna garantía.

Además, otro dato que preocupa es que si hasta allí llegasen vertidos de los buques atacados, las desaladoras también dejarían de funcionar.

