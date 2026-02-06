Ahora

Ley de amnistía

El Parlamento venezolano promete la liberación de todos los presos políticos la próxima semana

Los detalles El presidente del Parlamento ha señalado que las liberaciones se producirán el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estima que pasará "entre el martes y el viernes que viene".

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hablando con familiares de presos políticosEl presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hablando con familiares de presos políticosAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este viernes que tras la aprobación final de la ley de amnistía, que está prevista para la próxima semana, se procederá a la liberación de las personas encarceladas por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas.

En un vídeo publicado por el Gobierno venezolano en Telegram, Jorge Rodríguez ha indicado que se espera que el proyecto de ley reciba la aprobación final en la asamblea el martes.

"Esperamos que, a más tardar entre el próximo martes y el viernes, todos sean libres", ha declarado Rodríguez, hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estas declaraciones se producen después de que el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, diese un primer paso este jueves para aprobar una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo y que excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El proyecto legislativo llegó en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por Jorge Rodríguez. Desde esa fecha, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal que hasta el 2 de febrero cifraba en 687 los presos políticos.

Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el lunes el total de excarcelados en 895 desde noviembre y negó la existencia de presos políticos en el país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La exconcejala de Móstoles encarga a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde y la cúpula del PP de Madrid
  2. El PP de Aragón incorpora al agitador ultra Vito Quiles y a los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' en su acto de fin de campaña
  3. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja más de 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  4. Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras acabar sin acuerdo la tercera reunión con Puente
  5. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad