El Parlamento venezolano promete la liberación de todos los presos políticos la próxima semana

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hablando con familiares de presos políticos

Los detalles El presidente del Parlamento ha señalado que las liberaciones se producirán el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estima que pasará "entre el martes y el viernes que viene".

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado que, tras la aprobación final de la ley de amnistía prevista para la próxima semana, se liberará a personas encarceladas por protestas políticas o críticas a figuras públicas. En un vídeo del Gobierno venezolano en Telegram, Rodríguez espera que el proyecto de ley reciba aprobación final el martes en la asamblea. Las declaraciones surgen tras el primer paso del Parlamento, de mayoría chavista, para aprobar la ley propuesta por Delcy Rodríguez, excluyendo delitos graves. Desde enero, al menos 383 presos políticos han sido liberados, aunque el ministro Diosdado Cabello niega su existencia.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este viernes que tras la aprobación final de la ley de amnistía, que está prevista para la próxima semana, se procederá a la liberación de las personas encarceladas por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas.

En un vídeo publicado por el Gobierno venezolano en Telegram, Jorge Rodríguez ha indicado que se espera que el proyecto de ley reciba la aprobación final en la asamblea el martes.

"Esperamos que, a más tardar entre el próximo martes y el viernes, todos sean libres", ha declarado Rodríguez, hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estas declaraciones se producen después de que el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, diese un primer paso este jueves para aprobar una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo y que excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El proyecto legislativo llegó en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por Jorge Rodríguez. Desde esa fecha, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal que hasta el 2 de febrero cifraba en 687 los presos políticos.

Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el lunes el total de excarcelados en 895 desde noviembre y negó la existencia de presos políticos en el país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.