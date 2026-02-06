Zapatero llega a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y líderes políticos de la oposición

Los detalles La oficina del exjefe del Ejecutivo español ha explicado que fue invitado el pasado 30 de enero para exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo" en la comisión 'Paz y convivencia democrática'.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este viernes a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez. Zapatero está invitado a la comisión 'Paz y convivencia democrática' organizada por la líder chavista y, además de mantener un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, se reunirá con diputados y líderes políticos de la oposición.

Fuentes cercanas a la conversaciones y de la oficina del exjefe del Ejecutivo español, han informado a EFE del viaje de Zapatero, que ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela. Su oficina ha explicado en un comunicado que el exjefe del Ejecutivo español fue invitado el pasado 30 de enero para exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo". Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España han apuntado a EFE que Zapatero no ha viajado a Venezuela ni en nombre ni a instancias del Gobierno.

El pasado 23 de enero, Delcy Rodríguez lanzó el programa para convocar un "verdadero diálogo político" en el país que incluya a sectores "coincidentes" y "divergentes" y encomendó la tarea al presidente del Parlamento venezolano, su hermano Jorge Rodríguez. Hace dos días éste informó de que miembros del Gobierno venezolano se habían reunido ya con partidos minoritarios de la oposición para iniciar ese diálogo político, un encuentro al que asistió, entre otros, el diputado opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.

El exjefe del Gobierno español también ha participado como mediador en varios casos de excarcelaciones en Venezuela, como la de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien estuvo dos años presa en el país suramericano. El propio Rodríguez agradeció a principios de enero los buenos oficios del expresidente del gobierno español y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras anunciar la liberación de "un número importante de personas".

Zapatero llega a Caracas, además, en medio de un proceso de discusión para la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo. El proyecto, propuesto por la presidenta encargada de Venezuela, ya fue sometido a un primer debate y recibió el apoyo unánime de los diputados del Parlamento.

El actual presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, ha reconocido también públicamente la labor realizada por Zapatero con ese objetivo y, ante las críticas del PP, el PSOE ha defendido su trabajo "de forma silenciosa" por la paz en Venezuela. El pasado martes Zapatero participó en Madrid en la presentación de un libro sobre la Transición española y, en sus primeras declaraciones a los medios desde la captura de Maduro, vaticinó un "cambio positivo" para Venezuela y auguró que se materializará próximamente.

"Mis sensaciones -y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno- es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", ha señalado. En ese contexto, ha confiado también en que se despejarán algunas de las "falsedades" divulgadas en torno a su labor en el país latinoamericano.

