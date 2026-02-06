"Espero que algún día te violen": Alemania investiga a 55 soldados por saludos nazis, acoso sexual y consumo de drogas

El contexto Miembros de élite del Bundeswehr, el ejército federal alemán, han sido denunciados por dos compañeras por machismo recalcitrante. Les acusan de humillaciones, insultos e incluso degradaciones y traslados forzosos cuando se negaban a seguirles el juego.

Un escándalo ha sacudido al Bundeswehr, el ejército federal alemán, tras las denuncias de acoso y extremismo en el 26 regimiento de paracaidistas en Zweibrücken. Un soldado dirigió comentarios ofensivos a una compañera, lo que destapó una investigación que ya implica a 55 soldados, con 19 expulsados. Las acusaciones incluyen conducta sexual inapropiada, extremismo de derecha, rituales violentos y consumo de drogas. Documentos y fotografías revelan apología del nazismo y acoso sexual, con militares exhibiendo simbología nazi y haciendo saludos hitlerianos. La investigación expone un entorno hostil hacia las mujeres y una cultura de odio y machismo.

"Espero que algún día te violen". Así se dirigió un soldado de las unidades de élite del Bundeswehr, el ejército federal alemán, hacia una de sus compañeras cuando se negó a aceptar una invitación a una fiesta. Al menos 55 soldados, más de un centenar según el diario 'FAZ' (Frankfurter Allgemeine Zeitung), ya están siendo investigados por el Ministerio de Defensa alemán después de haber recibido la denuncia de dos compañeras. Diecinueve de ellos ya están fuera del cuerpo.

El grupo de militares, concretamente en el 26 regimiento de paracaidistas destinados en la ciudad de Zweibrücken, se han convertido en el centro de un escándalo que desde hace meses azota las Fuerzas Armadas de Alemania donde, además, ya se viene denunciando el asilamiento femenino entre sus filas. La investigación se centra en extremismo de derecha, conducta sexual inapropiada, rituales violentos y consumo de drogas duras. Aunque la cosa no queda ahí.

Las denuncias de las dos mujeres solo son el inicio de la investigación y el pico de un iceberg donde se esconde la apología del nazismo, el consumo de drogas, el acoso sexual y todo tipo de actos violentos alentando a figuras como Adolf Hitler. El citado medio ha sido el encargado de sacar a la luz hasta 6.000 documentos, entre ellos fotografías, donde se describen fiestas y reuniones realizadas por estos militares y donde daban rienda suelta a su extremismo y a su machismo recalcitrante. En los mismos se documentan más de 200 cargos penales y disciplinarios.

"Una camarilla de extrema derecha"

En algunas de esas imágenes, se ve al grupo de militares ataviados con brazaletes que recuerdan a la época más oscura de Alemania: el nazismo. También mostrando tatuajes y haciendo saludos hitlerianos. Todo ello, según los medios alemanes, regados con un alto consumo de drogas duras. Según las últimas publicaciones de 'FAZ', miembros del mismo regimiento admiten que existía una "camarilla de extrema derecha, abiertamente antisemita", incluyendo a un cabecilla. Así, describen casos de insultos 'judensau' (cerdo judío), los mentados saludos hitlerianos y un supuesto partido nazi.

Más allá de su simpatía por Hitler, estos soldados también se encargaban de acosar a sus compañeras mujeres con burlas deleznables y delictivas. En concreto, se habla de los asquerosos comentarios a una compañera que cojeaba un poco: "Me la follaría si tuviera una discapacidad".

A este tipo de comentarios se sumaba su constante necesidad de mostrar sus superioridad hacia las mujeres diciendo que ellos son más fuertes y que eso les hacía desarrollar cierto odio hacia sus compañeras. Incluso, según lo recogido por el medio alemán, se empleaban recursos nemotécnicos para asociar frases del alfabeto fonético de la OTAN con expresiones sexuales explícitas como "follada anal" y "violación por la espalda".

