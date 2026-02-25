Trump quiere llevar una de sus torres a Australia y convertirla en el edificio más alto del país

91 plantas, un hotel de seis estrellas, restaurantes con estrellas Michelin...: el proyecto para levantar un rascacielos de 335 metros de altura con el apellido de Trump en Australia convence al alcalde de Gold Coast, pero no a su población.

La empresa del presidente de Estados Unidos, la Organización Trump, ha anunciado un plan para construir un rascacielos en Australia que, según su hijo Eric, será el edificio más alto del país. Según ha podido saber la BBC, la torre se construirá en la ciudad costera de Gold Coast, en Queensland, y tendrá 335 metros de altura. Ubicada en una zona que otrora fue una importante región turística del país, la torre sería la primera que lleve el apellido de Trump en el país, construida por Altus Property Group: los planes apuntan a un edificio de 91 plantas, con un lujoso hotel de seis estrellas con 285 habitaciones, un centro comercial de alta gama, restaurantes con estrellas Michelin y apartamentos residenciales, según CNN.

Los planes para el Trump International Hotel & Tower Gold Coast aún no se han presentado al Ayuntamiento, pero entre la población de la zona ya existe un importante debate. De hecho, más de 55.000 personas han firmado ya una petición en Change.org para evitar la construcción del bloque, señalando que "más allá de los problemas de desarrollo, impacto ambiental y presión sobre la infraestructura local", los residentes de Gold Coast "se sienten profundamente incómodos con la marca Trump y lo que representa".

"El Gobierno de Trump ha implementado políticas y acciones de inmigración que muchos australianos consideran inhumanas, discriminatorias y fundamentalmente contrarias a los principios democráticos y constitucionales", en referencia a las acciones del ICE contra la migración latina en Estados Unidos, acciones que, según la petición, "no reflejan los valores" que defienden en Australia. Así pues, desde esta petición insisten en que permitir un desarrollo urbanístico con la marca Trump en la zona "transmitiría un mensaje erróneo" sobre quiénes son los australianos "como comunidad" y qué están "dispuestos a apoyar".

"¿Por qué querríamos tener algo que ver con Trump viniendo a nuestro país? Es veneno y debe mantenerse alejado de Australia por todos los medios", escribió una de las personas firmantes de la petición. "¡Es la peor idea del mundo y no podemos permitir que suceda!", escribió otra. El objetivo de la persona que ha creado esta petición, que ha hablado con CNN bajo un alias para evitar críticas, es acudir al Consejo de Gold Coast y presentar la propuesta con el fin de detener la construcción del edificio.

El alcalde de Gold Coast, Tom Tate, apoya con entusiasmo este plan, que considera "increíble". Según ha publicado la cadena australiana 9News, Tate se reunió con Trump antes de anunciar el plan del rascacielos, que tendrá un coste de 1.500 millones de dólares. Tate viajó a la residencia del presidente de Estados Unidos en Mar-a-Lago (Florida), donde se reunió además con su esposa, Melania Trump, y su hijo Eric. De aquella reunión, el alcalde sacó que Trump es "bastante simpático", además de lo "hermosa" que es la 'primera dama' estadounidense y la autenticidad del hijo, quien dirige el proyecto.

