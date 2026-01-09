Ahora

El papa León XIV visitará Canarias, Madrid y Barcelona en su primer viaje a España como pontífice

Los detalles Así lo ha confirmado este viernes el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, quien adelantó que la Iglesia española y la Santa Sede están trabajando en la visita del religioso.

El papa León XIV.El papa León XIV.REUTERS
Cobo reveló esta visita en declaraciones a la prensa tras reunirse con la Secretaría de Estado del Vaticano, donde junto a obispos de Barcelona y Canarias presentó un "borrador" sobre el que tendrá que opinar el pontífice, que fue elegido papa en mayo, días después de que falleciera su antecesor, Francisco.

"Habrá viaje del papa a España este año", indicó el arzobispo, añadiendo a su vez que no puede confirmar el calendaro de momento ya que el proceso de los preparativos, que también implican al Gobierno, será "largo". A diferencia de Madrid y Barcelona, esta sería la primera vez que un papa visita Canarias.

Por su parte, el purpurado acudió durante la jornada de este viernes a la Secretaría acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Canarias, José Mazuelos Pérez. "Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al santo padre para que luego lo matice con las notas que él estime", ha expresado Cobo ante los medios.

"Pienso que el papa Francisco ya tenía la intención de visitar Canarias debido al fenómeno migratorio, que es un tema que también el papa León ha acogido desde el inicio de su pontificado. Es un momento también muy importante para dar a conocer la voz de la migración ahora mismo en España, las grandes puertas de entrada y la situación que a veces se invisibiliza de la migración", ha añadido el cardenal.

