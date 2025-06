Pakistán quiere nombrar Premio Nobel de la Paz a Trump por detener su crisis con India

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este sábado su intención de nombrar formalmente al presidente de EEUU, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz por su intervención para detener la crisis con la India, a pesar de la insistencia de estos de no recibir mediación externa. Fundamentan su decisión en el "liderazgo decisivo" y en la "intervención diplomática" del republicano durante el conflicto que enfrentó a las dos potencias nucleares.

"En un momento de intensa turbulencia regional, el presidente Trump demostró una gran visión estratégica y una excepcional habilidad política mediante una sólida interacción diplomática con Islamabad y Nueva Delhi, que redujo la escalada de una situación que se deterioraba rápidamente, logrando finalmente un alto el fuego", han comunicado en el texto.

Este anuncio se ha hecho público después de que se celebrara una reunión en Washington entre el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, y el presidente estadounidense. "No recibiré un Premio Nobel de la Paz por detener la guerra entre la India y Pakistán (...) No lo recibiré, haga lo que haga, pero la gente lo sabe, y eso es todo lo que me importa", se quejaba Donald Trump en su red social Truth Social este viernes.

Las afirmaciones del estadounidense sobre su papel mediador, sin embargo, chocan con la postura oficial de Nueva Delhi.

La crisis tuvo lugar el pasado mayo, cuando ambas naciones se bombardearon mutuamente. La escalada se desató tras un atentado terrorista que costó la vida a decenas de turistas en la Cachemira administrada por la India. Nueva Delhi acusó a Pakistán de patrocinar el ataque, una alegación sobre la que no ha presentado pruebas públicas y que Islamabad niega.

Aunque el alto el fuego fue anunciado en primer lugar por el propio Trump en su red social, el Ministerio de Exteriores indio y el propio Modi han asegurado en reiteradas ocasiones que no hubo un tercero en esta mediación. Esta postura se alinea con la política histórica de la India de rechazar cualquier mediación externa en sus disputas con Pakistán, especialmente en lo que respecta a la soberanía de la disputada región de Cachemira.