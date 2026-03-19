La paciencia se agota en los países del golfo Pérsico tras los ataques de Irán contra puntos energéticos y se reservan su "derecho a responder"

La otra cara Mientras, Trump ha querido desvincularse de su amigo, Benjamin Netanyahu. "Estados Unidos desconocía por completo este ataque", ha dicho en referencia al bombardeo del mayor yacimiento de gas del mundo, asegurando que Israel no volverá a atacarlo.

En medio de una creciente tensión en Oriente Medio, los precios del petróleo continúan al alza tras un ataque de Irán a instalaciones energéticas clave en respuesta a la ofensiva israelí en South Pars. Países como Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes, que concentran el 35% de la producción mundial de petróleo, han sido afectados. Israel también ha sido blanco de un ataque iraní en Haifa. Las naciones del Golfo advierten que su paciencia se está agotando, mientras que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se desvincula del ataque israelí y lanza amenazas a Irán. La situación es cada vez más incontrolable, con promesas de represalias de ambos lados.

Según avanza la guerra, desatada hace 20 días, es previsible que los precios del petróleo sigan subiendo. En las últimas horas, Irán ha atacado instalaciones energéticas clave del golfo Pérsico como respuesta a la ofensiva de Israel a las instalaciones de South Pars, ante lo que los países de la zona advierten que la paciencia se les está empezando a acabar. El riesgo de escalada en Oriente Medio es cada vez más real.

Las principales instalaciones energéticas de Oriente Medio han quedado en llamas tras la represalia de Irán. Refinerías y plantas petroquímicas en países como Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes, que concentran el 35% de la producción mundial de petróleo. Una lista a la que la tarde de este jueves se ha sumado Israel con un ataque iraní a la planta de Haifa.

"Nos reservamos el pleno derecho de responder a este ataque", ha declarado Qatar. Contenidos hasta el momento, los países del Golfo advierten que su paciencia con Irán es limitada. "El reino no cederá ante las presiones", ha avisado Arabia Saudí. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos han señalado: "No dudaremos en proteger a nuestro país".

En palabras del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, es una escalada "incontrolable". Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido desvincularse de su amigo el primer ministros israelí, Benjamin Netanyahu. "Estados Unidos desconocía por completo este ataque", ha dicho en referencia al bombardeo del mayor yacimiento de gas del mundo, asegurando a continuación que Israel no volverá a atacar el yacimiento.

Pero lo más peligroso es la cadena de amenazas que ha comenzado con la Guardia Revolucionaria iraní. "Si se repite, los próximos ataques contra la infraestructura energética de ustedes y sus aliados no cesarán hasta su destrucción total", han advertido.

El presidente de Estados Unidos ha continuado respondiendo en el mismo tono decidido a mantener su papel del más duro de la película: "Si Irán sigue atacando, Estados Unidos [...] destruirá por completo South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán".

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