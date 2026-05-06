"Es mi deber informarles de que uno de nuestros pasajeros ha fallecido": así empezó el brote de hantavirus entre denuncias por la falta de medidas

Las causas Un pasajero del crucero MV Hondius denuncia que en los días posteriores a la primera muerte no se tomaron medidas preventivas.

El 11 de abril, durante el crucero MV Hondius, se informó del fallecimiento repentino de un pasajero, lo que generó preocupación entre los viajeros. El capitán aseguró que la muerte fue por causas naturales y que no había riesgo de contagio, manteniendo la calma a bordo. Sin embargo, Ruhi Çenet, un youtuber turco, criticó la falta de medidas de seguridad y transparencia, señalando que no se usaban mascarillas ni se realizaban pruebas adecuadas. Tras el fallecimiento de tres personas, se descubrió un brote de hantavirus, lo que evidenció la gravedad de la situación y la insuficiencia de las respuestas iniciales.

Un único aviso se produjo el día 11 de la travesía (11 de abril) y dejó a todos los pajeros del crucero MV Hondius en vilo. "Es mi deber informarles de que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche", informó el capitán tras la primera muerte, a la que se acabarían sumando otras dos.

"Aunque es trágico, creemos que se debió a causas naturales. Cualquier problema de salud que estuviera padeciendo, me ha dicho el médico que no es infeccioso", explicó el capitán para intentar tranquilizar a todos los tripulantes.

La causa, en un primer momento, se consideró natural, lo que seguía haciendo del crucero una experiencia segura. "En ese sentido, el barco es seguro", aseguró el capitán.

Pese al shock inicial por el fallecimiento, todo continuó con normalidad, algo que ahora Ruhi Çenet uno de los pasajeros del MV Hondius, ha denunciado.

"Como no nos informaron de ninguna enfermedad contagiosa, todos estaban relajados. (...) No llevábamos mascarillas cuando íbamos a desayunar, comer o cenar en el bufé libre... No nos manipularon, pero siento que jugaron con nosotros", ha criticado en redes sociales.

Çenet, un youtuber turco con más de un millón de seguidores en Instagram, se bajó del barco el pasado 24 de abril antes de conocerse el brote, y ha opinado que las primeras respuestas de la tripulación fueron insuficientes. Ha considerado que "deberían haberse exigido algunas pruebas y que las regulaciones al respecto deberían actualizarse".

"Resultó que la situación era mucho peor de lo que nos habían contado", ha lamentado, a la vez que ha reprochado que las pruebas médicas no llegasen a tiempo. "Tras la muerte de una tercera persona, quedó claro que había hantavirus a bordo", ha expresado.

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