La otra infidelidad del exCEO de Nvidia que ha precipitado su caída: de la presunta espía china a su vicepresidenta de salud

Los detalles Tras saltar la polémica al conocerse su aventura amorosa con una presunta espía china, el líder de la gigante tecnológica ha reconocido haber mantenido una aventura con Kimberly Powell, su vicepresidenta de salud.

El ya dimitido CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha renunciado tras verse envuelto en múltiples escándalos personales y profesionales. Huang mantenía relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, lo que violaba el código ético de la empresa. Además, su relación con Alice Huang, presunta espía china, aumentó las controversias. En Estados Unidos, estas acciones no se perdonan socialmente, y ambas relaciones contravenían las normas corporativas. Colette Kress, directora financiera, asumirá temporalmente el cargo de CEO, mientras Nvidia busca un reemplazo definitivo. Estos eventos han generado incertidumbre sobre el futuro de la compañía.

El ya dimitido CEO de Nvidia tenía más de una aventura. Su relación con una empresaria señalada como presunta espía al servicio de China no ha sido la única extramatrimonial. Y es que Jensen Huang también estaba manteniendo un 'affaire' con su vicepresidenta de salud. Una nueva polémica que ha precipitado aún más su caída y le ha obligado a presentar su renuncia.

En Estados Unidos, no se suele personar socialmente a los poderosos infieles. Pero es que, en este caso, ambos habrían violado las normas de la empresa. En el código ético de Nvidia queda explícitamente prohibido este tipo de relaciones entre empleados.

Este jueves, el director ejecutivo de Nvidia ha presentado su dimisión. El mayor defensor de la inteligencia artificial y su negocio ha dejado su cargo, arrojando una gran incertidumbre sobre el futuro de la empresa, que es uno de los mayores fabricantes de chips.

Aunque parecía imposible sustituir a Huang, pues había acumulado un gran poder en la firma y en el sector, Nvidia ya ha anunciado que la actual directora financiera, Colette Kress, asumirá el puesto de CEO de forma temporal. Siguen buscando un nombre y Donald Trump lo tiene claro: solo se puede llamar al expresidente ejecutivo de Apple, a Tim Cook.

En actitud cariñosa en un hotel de California

Kimberly Powell es la mujer que ha sido señalada como la segunda amante del que fuera CEO de Nvidia, Jensen Huang. Es una ingeniera que se unió a la empresa en 2008 y desde el año 2017 es la vicepresidenta de salud de la compañía.

Según 'The New York Times', Huang y Powell fueron grabados en actitud cariñosa en un hotel de California durante la conferencia anual de Nvidia celebrada en marzo de este 2026. Una relación extramatrimonial que, además, vulnera el código de conducta de la empresa.

Al ya exjefe de Nvidia se le han acumulado los escándalos, pues hay que recordar el escándalo por haber tenido un lío con una presunta espía china: Alice Huang. Aunque el país asiático ha negado cualquier vinculación.

Eso sí, según ha publicado 'Bloomberg', Alice Huan se encuentra en Pekín y habría entrado hasta ocho veces en Taiwán entre los años 2024 y 2025.

Fue en 2023 cuando creó su empresa tecnológica, Megaspeed. El mismo año que se puso en contacto con Jensen Huang.

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