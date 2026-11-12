La presunta espía del caso Nvidia estaría en Pekín y habría entrado ocho veces a Taiwán entre 2024 y 2025

El contexto Alice Huang, también conocida como Huang Le, estaría viviendo en Pekín con conocimiento de funcionarios chinos, aunque no está claro cuándo ni por qué viajó a la ciudad ni qué contactos habría mantenido desde su llegada.

Alice Huang, empresaria china vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, CEO de Nvidia, es señalada por informes de inteligencia estadounidenses como presunta agente de Pekín. Actualmente, se encuentra en Pekín, según Bloomberg. Fundadora de Megaspeed International, empresa asociada a Nvidia, está bajo investigación por la posible desviación de procesadores avanzados a China. Este caso ha causado un escándalo, llevando a Nvidia a abrir una investigación independiente y provocando la caída de sus acciones en un 7,74%. Pekín ha desmentido las acusaciones de espionaje, mientras que Taiwán ha anunciado medidas para restringir la entrada de Alice Huang.

La empresaria china Alice Huang, señalada por informes de inteligencia estadounidenses como presunta agente de Pekín y vinculada sentimentalmente al consejero delegado del fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang, se encuentra en la capital china, informó Bloomberg citando a personas conocedoras del asunto.

Alice Huang, también conocida como Huang Le, estaría viviendo en Pekín con conocimiento de funcionarios chinos, aunque no está claro cuándo ni por qué viajó a la ciudad ni qué contactos habría mantenido desde su llegada.

Bloomberg indicó que la empresaria fundó Megaspeed International, compañía singapurense dedicada a servicios de computación para inteligencia artificial y que llegó a convertirse en uno de los principales socios de Nvidia en el sureste asiático.

Las autoridades estadounidenses investigan si procesadores avanzados sujetos a restricciones de exportación fueron desviados posteriormente a China a través de estructuras vinculadas a Megaspeed, en el marco de la pugna entre ambas potencias por el acceso a semiconductores y de los controles impuestos por Washington para limitar el acceso chino a chips utilizados en inteligencia artificial.

El caso adquirió mayor repercusión después de que Jensen Huang reconociera haber mantenido una relación extramatrimonial y la junta directiva de Nvidia abriera una investigación independiente sobre informaciones que apuntaban a que su fundador había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Según Bloomberg, Alice Huang entró en contacto con el directivo tras fundar Megaspeed en 2023 y la compañía experimentó posteriormente un rápido crecimiento coincidiendo con el auge de los centros de datos de inteligencia artificial en Asia. Informaciones publicadas previamente por el New York Times señalaron que la inteligencia estadounidense había vinculado a la empresaria con el Ministerio de Seguridad del Estado chino y que habría tratado de obtener información relacionada con Huang y con los semiconductores avanzados estadounidenses. Pekín ha rechazado esas acusaciones.

La Cancillería china aseguró en los últimos días que las informaciones sobre la supuesta actividad de espionaje de Alice Huang "carecen de fundamento" y son "una pura calumnia", mientras Nvidia sostiene que no tiene constancia de que secretos comerciales o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense hayan quedado comprometidos.

Alice Huang estaría en Pekín

Un alto funcionario taiwanés aseguró este jueves que Alice Huang viajó a la isla en ocho ocasiones entre 2024 y 2025, y que este año no consta ninguna entrada. Así lo manifestó el ministro del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China-, Chiu Chui-cheng, durante una comparecencia parlamentaria recogida por la agencia de noticias CNA.

El funcionario señaló que, ahora que se sabe la identidad de Alice Huang, también conocida como Huang Le, el Gobierno isleño aplicará la normativa para los casos en los que "pueda existir riesgo de perjuicio para los intereses nacionales, la seguridad pública o el interés público".

"Con esa base, la autoridad competente le pondrá una anotación en su expediente y restringirá su entrada conforme a la ley", apuntó Chiu, y agregó que el Ejecutivo ha reforzado la revisión de los "casos dudosos" de personas procedentes de China y de los territorios semiautónomos de Hong Kong y Macao.

Las acciones de Nvidia se desploman

Las acciones del gigante tecnológico Nvidia se desplomaban un 7,74% en las operaciones nocturnas de este jueves, hasta los 160,28 dólares, después de haber cerrado la sesión regular de Wall Street con una subida del 2,92%, en medio de la incertidumbre generada por la posible destitución de Jensen Huang por el escándalo que le rodea.

Los títulos de la compañía, que habían terminado la jornada en 173,73 dólares, perdían 13,45 dólares en las operaciones posteriores al cierre, según los datos de cotización disponibles a las 23:47 hora local de Nueva York (04:47 GMT del jueves).

El retroceso se produce después de que Nvidia lograra recuperar terreno en la sesión del miércoles, cuando avanzó un 2,87% y contribuyó a aliviar las tensiones en el sector tecnológico, que había sufrido fuertes pérdidas en las dos jornadas anteriores.

La compañía había perdido entonces unos 430.000 millones de dólares de capitalización bursátil tras conocerse la polémica en torno a Huang, quien reconoció haber sido infiel a su esposa en una relación con una empresaria china señalada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. El caso ha elevado la incertidumbre sobre el futuro del directivo, cofundador de Nvidia y una de las figuras más influyentes de la industria mundial de los semiconductores.

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