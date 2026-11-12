Musk dice que "sería un honor" contratar al consejero de Nvidia en plena crisis por su posible destitución

Los detalles Un usuario se dirigió en X al magnate y consejero de Tesla sugiriéndole que fichase a Jensen Huang, quien enfrenta una posible destitución después de que salieran a la luz varias relaciones extramatrimoniales.

El magnate Elon Musk ha expresado su interés en contratar a Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, quien podría ser destituido tras revelarse sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una presunta espía china. A través de un mensaje en la red social X, Musk señaló que sería un honor contar con Huang en Tesla, empresa que utiliza las GPU de Nvidia para sus modelos de inteligencia artificial. La cúpula de Nvidia se encuentra evaluando el futuro de la empresa, lo que ha generado una caída del 10% en sus acciones. Según Bloomberg, Nvidia ya busca posibles sucesores para Huang.

El magnate sudafricano y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha asegurado que "sería un honor" contratar a Jensen Huang, el todavía consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia, quien afronta una posible destitución tras salir a la luz varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china y otra con una subordinada directa. El respaldo de Musk se ha producido a través de un mensaje en la red social X, en respuesta a una publicación de un usuario que le instaba a fichar a Huang si su empresa finalmente decide prescindir de él.

Musk y Huang mantienen una relación estrecha desde hace al menos una década –ambos acompañaron al presidente estadounidense, Donald Trump, en su visita oficial a China a principios de este año– y Nvidia es el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que Tesla emplea para entrenar sus modelos de inteligencia artificial aplicados a la conducción autónoma y la robótica, según ha informado la agencia Bloomberg.

El ofrecimiento del magnate llega mientras la cúpula de Nvidia se reúne de urgencia para evaluar el futuro de la empresa sin su histórico fundador y, según el citado medio, ha contratado ya a una firma externa para identificar posibles sucesores. Las primeras acciones se tomaron después de que el propio Huang admitiera el pasado fin de semana una aventura con una mujer sospechosa de espionaje para Pekín y de que el diario 'The New York Times' desvelara otra relación con una empleada bajo su mando directo.

La crisis de gobernanza ha provocado un desplome de hasta el 10% en las acciones de Nvidia en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street de este miércoles.

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