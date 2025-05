El órdago de Zelenski a Putin: o acude a Estambul a un cara a cara o "quedará retratado como un cobarde"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha instado a Vladímir Putin a asistir personalmente a la cumbre en Estambul para negociar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Ucrania. Zelenski considera que la ausencia de Putin sería un acto de "cobardía" y ha solicitado a la Unión Europea que imponga sanciones adicionales a Rusia si Putin no asiste. La cumbre, que contará con representación estadounidense, podría establecer las condiciones para un alto el fuego. Donald Trump también ha expresado su interés en participar en la reunión. Mientras tanto, Putin no ha confirmado su asistencia, manteniendo el suspense sobre su presencia.

Un cobarde. Es como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que quedará su homólogo ruso, Vladímir Putin, si no acude este jueves a la cumbre que se celebrará en Estambul para abordar un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto en Ucrania.

Zelenski le reclama a Putin que sea valiente y que se atreva a sentarse con él, a verse las caras en persona por primera vez desde que decidió invadir su país en febrero de 2022. Le exige que sea una cumbre a máximo nivel y que no mande a ningún emisario del Kremlin, y asegura que optar por la segunda opción sería un signo de "cobardía". "Si Putin no viene, será la gota que colma el vaso y demostrará que no están listos para poner fin a la guerra", ha asegurado Zelenski.

En esa reunión, en la que también habrá representación estadounidense, se espera que se establezcan las condiciones para el alto el fuego. Por eso, Zelenski exige que sea Putin y no un subalterno suyo quien encabece las negociaciones, ya que solo él tiene la capacidad real de tomar decisiones relevantes que cambien el rumbo de la guerra.

Pide que la UE aplique más sanciones

Zelenski quiere agotar todas las vías para forzar a Putin a acudir a la cumbre de este jueves en Estambul. Para ello, ha pedido a la Unión Europea que, si el mandatario no acude personalmente a las negociaciones, se le impongan automáticamente nuevas sanciones a Rusia. Esa propuesta cuenta con el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron, que ha asegurado que está sobre la mesa de imponer nuevas sanciones al sector financiero ruso, así como a las exportaciones de petróleo y gas.

Putin ni confirma ni desmiente

A menos de 48 horas para el comienzo de esa cumbre, Vladímir Putin guarda un silencio absoluto. Ni confirma ni desmiente que viajará a Estambul. Por ahora, la única información que traslada el Kremlin es que su delegación está ultimando los detalles para el viaje y que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, formarán parte de ella.

Trump quiere estar en la foto

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también se ha ofrecido a formar parte de la reunión. En los últimos meses ha presionado mucho para forzar un alto el fuego, especialmente a Ucrania, y no quiere perder la oportunidad de salir en la foto de una reunión de la que pueda salir un acuerdo de paz histórico.

"Estaba pensando en volar. No sé dónde estaré el jueves. Tengo muchísimas reuniones. Pero estaba pensando en volar. Supongo que existe la posibilidad, si creo que las cosas pueden suceder. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que salvar 5.000 vidas a la semana", ha declarado Trump desde Arabia Saudí este martes.

Trump valora acudir a la cumbre entre Ucrania y Rusia en Estambul

De momento, a menos de 48 horas de una cumbre que puede cambiar la historia de Europa, la única certeza es que solo uno de los tres líderes implicados ha confirmado su asistencia. Es Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano, el líder del país invadido. Mientras tanto, Putin y Trump calculan si salir en la foto tendría más beneficios o perjuicios para ellos a nivel individual.