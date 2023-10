El número de víctimas por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino Hamás, ha ascendido a 7.326 muertos y 18.967 heridos, ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad gazatí. Entre los fallecidos hay 3.038 menores, 1.726 mujeres y 414 ancianos, que han perdido la vida desde el pasado 7 de octubre. Sin embargo, Israel y Estados Unidos no se creen las cifras, que la ONU, Fatah, Human Rights Watch y Media Luna Roja sí respaldan.

El ministerio ha indicado que tan solo en las últimas horas la aviación israelí ha matado a 298 personas, la mayoría desplazados en la parte sur de la Franja. Asimismo, ha agregado que al menos 57 instituciones sanitarias han sido blanco de bombardeos israelíes desde el comienzo de la guerra y que hay al menos 12 hospitales y 32 centros de atención primaria fuera de servicio como resultado de los ataques y la falta de combustible.

El mismo presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado que "no confía en las cifras que están usando los palestinos". El mandatario las ha puesto en duda sin aportar pruebas de que esos datos sean falsos. El Ministerio de Sanidad gazatí responde con un lista de más de 200 páginas con los nombres y datos personales de las víctimas que figuran en su balance de muertos a causa de los bombardeos. Hamás ha publicado una lista con los nombres de 6.747 personas que murieron en Gaza entre el 7 y el 26 de octubre por los bombardeos israelíes, y ha agregado que no incluye a 281 fallecidos que no han podido ser identificados.

Las cifras son del Gobierno de la Franja, controlado pro Hamás, sí. Pero los datos salen de los hospitales, que se encuentran colapsados y atendiendo en terribles condiciones a los pacientes. No hay ni una cama queda libre en la UCI en algunos hospitales. Como todos en la Franja, registran en una base de datos cada paciente que muere allí y cada cuerpo que llega a la morgue. El ministerio recopila también los datos de agencias como la Media Luna Roja. La cifras de Hamás le cuadran al gobierno de Fatah, en Cisjordania, y también a Human Rights Watch.

Ambos son consistentes con el destrozo que están provocando los bombardeos. Y en los ataques concretos que han investigado, sus cifras son equiparables a las de Hamás. Esta no es la primera guerra de Gaza. En las anteriores también daba las cifras Hamás y son casi iguales a las que después ofrecía la ONU, fruto de investigaciones independientes. Precisamente eso, observadores independientes, faltan estos días en la Franja porque Israel no deja entrar entrar a la prensa.

En una rueda de prensa este viernes en Jerusalén, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, fue preguntado sobre la fiabilidad de las cifras ofrecidas por Hamás. "En los últimos cinco, seis ciclos de conflicto en la Franja de Gaza, los números fueron considerados creíbles, nadie se atrevió a poner en duda las cifras", ha recordado Lazzarin.