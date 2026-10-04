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Alarma en Rusia por un posible caso de peste neumónica, la variante más agresiva: una técnica de laboratorio muere y aíslan a 200 personas

Los detalles La fallecida, Daria, tenía 28 años y trabajaba como auxiliar de laboratorio en el Instituto Estatal Antipeste. Según informan medios locales, murió este viernes después de sufrir una neumonía cuya causa todavía se está investigando.

Alarma en Rusia por un posible caso de peste neumónica, la variante más agresiva: una técnica de laboratorio muere y aíslan a 200 personas
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Irkutsk, conocida como la 'París de Siberia', se ha convertido en el foco de atención de la prensa rusa tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado en enfermedades infecciosas. Las autoridades investigan ahora si la joven pudo haber fallecido tras contagiarse de peste neumónica, la variante más peligrosa de esta enfermedad.

La fallecida, Daria, tenía 28 años y trabajaba como auxiliar de laboratorio en el Instituto Estatal Antipeste. Según informan medios locales, murió este viernes después de sufrir una neumonía cuya causa todavía se está investigando.

El posible caso ha hecho saltar las alarmas también en Moscú. El Gobierno ruso ha enviado a Irkutsk a Anna Popova, directora de la agencia federal encargada de la vigilancia epidemiológica del país, para supervisar la situación.

Según la prensa local, el posible contagio habría llevado a extremar las medidas de protección y algunos sanitarios habrían sido vistos utilizando equipos de protección. Además, alrededor de 200 personas que estuvieron en contacto con la fallecida permanecen confinadas y varios hospitales habrían sido puestos en cuarentena.

La peste neumónica es una forma de peste que afecta directamente a los pulmones y puede transmitirse entre personas a través de las secreciones respiratorias. Las autoridades rusas tratan ahora de determinar si el fallecimiento de la trabajadora está relacionado con esta enfermedad y si existe riesgo de nuevos contagios.

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