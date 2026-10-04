Alarma en Rusia por un posible caso de peste neumónica, la variante más agresiva: una técnica de laboratorio muere y aíslan a 200 personas

Los detalles La fallecida, Daria, tenía 28 años y trabajaba como auxiliar de laboratorio en el Instituto Estatal Antipeste. Según informan medios locales, murió este viernes después de sufrir una neumonía cuya causa todavía se está investigando.

Irkutsk, apodada la 'París de Siberia', está en el centro de la atención mediática rusa tras la muerte de Daria, una trabajadora de 28 años del Instituto Estatal Antipeste. Las autoridades investigan si su fallecimiento se debió a un contagio de peste neumónica, la variante más peligrosa de la enfermedad. El caso ha generado alarma en Moscú, donde el gobierno ha enviado a Anna Popova, directora de la agencia federal de vigilancia epidemiológica, para supervisar la situación. Se han extremado las medidas de protección, con sanitarios usando equipos especiales, y alrededor de 200 personas están confinadas. La peste neumónica afecta los pulmones y se transmite por secreciones respiratorias.

Irkutsk, conocida como la 'París de Siberia', se ha convertido en el foco de atención de la prensa rusa tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado en enfermedades infecciosas. Las autoridades investigan ahora si la joven pudo haber fallecido tras contagiarse de peste neumónica, la variante más peligrosa de esta enfermedad.

La fallecida, Daria, tenía 28 años y trabajaba como auxiliar de laboratorio en el Instituto Estatal Antipeste. Según informan medios locales, murió este viernes después de sufrir una neumonía cuya causa todavía se está investigando.

El posible caso ha hecho saltar las alarmas también en Moscú. El Gobierno ruso ha enviado a Irkutsk a Anna Popova, directora de la agencia federal encargada de la vigilancia epidemiológica del país, para supervisar la situación.

Según la prensa local, el posible contagio habría llevado a extremar las medidas de protección y algunos sanitarios habrían sido vistos utilizando equipos de protección. Además, alrededor de 200 personas que estuvieron en contacto con la fallecida permanecen confinadas y varios hospitales habrían sido puestos en cuarentena.

La peste neumónica es una forma de peste que afecta directamente a los pulmones y puede transmitirse entre personas a través de las secreciones respiratorias. Las autoridades rusas tratan ahora de determinar si el fallecimiento de la trabajadora está relacionado con esta enfermedad y si existe riesgo de nuevos contagios.

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