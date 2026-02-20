Trump valora un ataque militar limitado contra Irán ante la escalada de tensiones entre países: "Lo estoy considerando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, sin dar más detalles. Así lo ha comunicado tras ser preguntado sobre si estaba valorando una ofensiva para presionar a los iraníes a un acuerdo sobre su programa nuclear, declaró a la prensa en la Casa Blanca.

"Creo que puedo decir que lo estoy considerando", ha sostenido el líder republicano. Este viernes, Irán informaba al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, de que responderá "decisivamente" si se ve sometido a una agresión militar por parte de Estados Unidos, después de que su presidente dijera este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque en los próximos 10 días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU ha advertido de que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó "fuerza hostil" en la región, al tiempo que ha subrayado que la amenaza de Trump hacia Irán "señala un riesgo real de agresión militar", aunque ha apostillado que Teherán no busca iniciar una guerra.

La advertencia se produce en medio de las crecientes tensiones entre territorio iraní y estadounidense, en un contexto en que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no han alcanzado un acuerdo definitivo y la presencia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se ha incrementado como gesto de presión.

El presidente republicano ha olido debilidad del régimen iraní tras las protestas que se han producido en el país en las últimas semanas. Sin embargo, el magnate sabe que no puede hacer en Irán lo que hizo en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, puesto que en en este país no basta con acabar con el ayatolá, además de que un ataque podría desencadenar una guerra civil. Pese a ello, las negociaciones sobre el armamento nuclear están enquistadas y toda la fuerza estadounidense en la zona ya rodea el país asiático.

El reloj corre para los iraníes, pero también para el resto, ya que un caos puede repercutir de distintas formas en el resto del globo. Primera y de una manera egoísta podría hacerlo en el bolsillo por el precio de la gasolina. Y es que Irán podría tomar una medida mortal para sus vecinos hablando en términos económicos.

Se trataría del cierre del estrecho de Ormuz. Una zona del mundo por la que pasan hasta 20 millones de barriles de petróleo a diario, suponiendo esto el 20% de la producción mundial y la mayor parte de lo que se extrae de Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, Qatar, Irak y el mismo Irán.

Si bien un bloqueo corto haría subir el barril en uno ocho euros, uno largo podría hacerlo encarecerse hasta los 12, según los cálculos del analista Jorge León de Rystad Energy, En definitiva, una gasolina más cara conllevaría enemistarse con sus vecinos y el mundo, quedándose sin recursos en el peor de los escenario posibles.

Unos países que no han hecho nada a Irán ni quieren que EEUU ataque a su vecino, pudiendo descartar así que sean atacados por Teherán. No obstante, hay un país de la zona que sí podría recibir una respuesta bélica por parte de los ayatolás por su alianza con Washington: Israel.

Eso sí, pese a que no tiene misiles que pudieran alcanzar EEUU, sí podría atacar sus bases en Qatar, Bahrein y Jordania o los nueve barcos estadounidenses en la zona, entre los que está un portaaviones y a los que se están sumando otras naves que está enviando allí y a áreas cercanas.

