Un juez desestima la segunda demanda de Trump contra 'The Wall Street Journal' por difundir su carta a Epstein

¿Qué ha dicho? El magustrado cree que el líder republicano "no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias", por lo que la querella "debe desestimarse" y agrega que la querella "carece de fundamento".

Un juez de Estados Unidos ha desestimado por segunda vez una demanda por difamación presentada por Donald Trump contra 'The Wall Street Journal'. Trump acusaba al medio de difamarlo al publicar una carta que supuestamente envió al pederasta Jeffrey Epstein. El juez Darrin Gayles afirmó que Trump no presentó pruebas plausibles de difamación, por lo que la querella fue desestimada. Anteriormente, en abril, ya se había rechazado una versión de esta demanda. El equipo legal de Trump anunció que apelará la decisión, argumentando que buscarán responsabilizar a quienes difunden noticias falsas. Por su parte, el periódico defendió que investigó la carta y aclaró que Trump negó haberla escrito.

La insistencia de Donald Trump contra 'The Wall Street Journal' no está dando sus frutos. Un juez de Estados Unidos desestimó este sábado por segunda vez una demanda por difamación interpuesta en 2025 por el presidente estadounidense contra el medio estadounidense por publicar una carta que presuntamente envió el mandatario al pederasta Jeffrey Epstein.

El juez federal Darrin Gayles, de Florida, indicó en su fallo que el líder republicano "no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias", por lo que la querella "debe desestimarse". "El tribunal coincide en que las acusaciones de difamación del presidente Trump carecen de fundamento", anotó.

Ya en abril, el mismo juez desestimó una versión anterior de esta misma querella, pero posteriormente permitió a Trump presentar la demanda de nuevo, esta vez modificada. Un portavoz del equipo legal de Trump dijo hoy al rotativo que el presidente apelará el fallo y "seguirá exigiendo responsabilidades a quienes engañan al pueblo estadounidense con noticias falsas y difamaciones".

Trump cargaba en su demanda contra un artículo del 'WSJ' que aseguraba que entre las cartas que Epstein recibió por su 50 cumpleaños en 2003 había una con el nombre de Trump. En esta misiva, Trump supuestamente había dibujado el contorno de una mujer desnuda. Esa ilustración delineaba los senos y tenía la palabra Donald en la zona del vello púbico. En ella, aparecía escrito: "Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso".

Los abogados del WSJ solicitaron al juez desestimar la demanda presentada por el republicano, alegando que el periódico había investigado la carta y además había informado a sus lectores de que Trump negaba haberla escrito."No hay nada intrínsecamente difamatorio en enviar una carta obscena a un amigo", apuntaron entonces.

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