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La famosa misiva

Un juez desestima la segunda demanda de Trump contra 'The Wall Street Journal' por difundir su carta a Epstein

¿Qué ha dicho? El magustrado cree que el líder republicano "no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias", por lo que la querella "debe desestimarse" y agrega que la querella "carece de fundamento".

Magnate financiero, líder de una red de pederastia y amigo de Trump: así era Jeffrey Epstein Magnate financiero, líder de una red de pederastia y amigo de Trump: así era Jeffrey EpsteinlaSexta

La insistencia de Donald Trump contra 'The Wall Street Journal' no está dando sus frutos. Un juez de Estados Unidos desestimó este sábado por segunda vez una demanda por difamación interpuesta en 2025 por el presidente estadounidense contra el medio estadounidense por publicar una carta que presuntamente envió el mandatario al pederasta Jeffrey Epstein.

El juez federal Darrin Gayles, de Florida, indicó en su fallo que el líder republicano "no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias", por lo que la querella "debe desestimarse". "El tribunal coincide en que las acusaciones de difamación del presidente Trump carecen de fundamento", anotó.

Ya en abril, el mismo juez desestimó una versión anterior de esta misma querella, pero posteriormente permitió a Trump presentar la demanda de nuevo, esta vez modificada. Un portavoz del equipo legal de Trump dijo hoy al rotativo que el presidente apelará el fallo y "seguirá exigiendo responsabilidades a quienes engañan al pueblo estadounidense con noticias falsas y difamaciones".

Trump cargaba en su demanda contra un artículo del 'WSJ' que aseguraba que entre las cartas que Epstein recibió por su 50 cumpleaños en 2003 había una con el nombre de Trump. En esta misiva, Trump supuestamente había dibujado el contorno de una mujer desnuda. Esa ilustración delineaba los senos y tenía la palabra Donald en la zona del vello púbico. En ella, aparecía escrito: "Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso".

Los abogados del WSJ solicitaron al juez desestimar la demanda presentada por el republicano, alegando que el periódico había investigado la carta y además había informado a sus lectores de que Trump negaba haberla escrito."No hay nada intrínsecamente difamatorio en enviar una carta obscena a un amigo", apuntaron entonces.

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