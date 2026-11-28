¿Qué está pasando? El estaño, que se extrae de esa materia prima, es clave para los centros de datos y las placas eléctricas. Aunque Lula está tratando de poner remedio, los años de Bolsonaro y de su política de "tolerancia absoluta con la minería ilegal" están afectando, y mucho, a la selva.

La casiterita es la materia prima de la que se extrae el estaño, un mineral crucial para la inteligencia artificial y los coches eléctricos. Su precio se ha triplicado en tres años, impactando negativamente en el Amazonas. Durante el mandato de Jair Bolsonaro en Brasil, se permitió la minería ilegal, exacerbando el problema. Miguel Ángel Soto, de Greenpeace Brasil, destaca el desafío de controlar el vasto Amazonas. Aunque Lula ha implementado medidas para combatir la minería ilegal, la falta de apoyo internacional y de marcos regulatorios complica la situación. La demanda de estaño podría triplicarse para 2030, aumentando la presión sobre el Amazonas.

La casiterita. La materia prima de la que se extrae el estaño. Un mineral prácticamente desconocido que se ha convertido en el nuevo oro del mundo. En un elemento necesario para la inteligencia artificial y los coches eléctricos. En apenas tres años su precio se ha triplicado, pasando de 22.000 dólares la tonelada a 58.000, con el Amazonas pagando la factura.

Porque esta materia es imprescindible para soltar las placas eléctricas. Porque, además, ha tenido en Jair Bolsonaro como aliado cuando, en su mandato en Brasil, mantuvo una política de "tolerancia absoluta con la minería ilegal" y con "la extracción ilegal de cualquier recurso".

Así lo afirma Miguel Ángel Soto, de Greenpeace Brasil, que pone el foco en el alto precio que está pagando el Amazonas: "Toda Europa, desde Gibraltar a Moscú, cabría en su cuenca. El control de cada metro cuadrado es imposible".

Y es que aunque Lula ha puesto en marcha un Ministerio Indígena y grandes operaciones para expulsar a los mineros, todo es más que complicado si se está solo en la batalla.

"Hay demanda internacional por minerales críticos para la IA o los centros de datos. Además, no hay marcos regulatorios", explica Soto.

Para concretar en cifras, se calcula que un centro de datos necesita hasta 1.500 toneladas de estaño por gigavatio.

Su demanda para servidores de IA, además, podría triplicarse de aquí a 2030, con las consecuencias que todo tendría para el Amazonas.

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