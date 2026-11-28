Los detalles Los participantes han arremetido con dureza, sacudiendo y golpeando vehículos de los agentes, tras lo que se han producido cargas muy violentas.

Una manifestación estudiantil en Tirana, Albania, ha derivado en enfrentamientos con la Policía, que utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. La protesta, coincidiendo con el aniversario de la independencia de Albania, comenzó pacíficamente en la plaza de Skanderbeg, pero se tornó violenta cuando los manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov. Ocho personas resultaron heridas, incluidos periodistas y un extranjero. Los manifestantes exigen un Gobierno de transición y denuncian corrupción tanto del Partido Socialista, liderado por Edi Rama, como del Partido Democrático. Albania, candidata a la UE, enfrenta críticas por su lucha contra la corrupción.

Una manifestación estudiantil multitudinaria en Tirana, la capital de Albania, contra el Gobierno ha desembocado este sábado en enfrentamientos con la Policía, que ha respondido con cañones de agua y gas lacrimógeno al lanzamiento de piedras y cócteles molotov, así como a los golpes contra vehículos de los agentes.

La protesta, convocada en coincidencia con el aniversario de la declaración de la independencia de Albania del Imperio Otomano, en 1912, se ha celebrado inicialmente en la plaza de Skanderbeg en el centro de la capital. Desde allí, miles de personas que han marchado hacia la oficina del primer ministro, Edi Rama, han arrancado adoquines del pavimento para lanzarlos contra la Policía, han incendiado contenedores de basura y han empleado cócteles molotov, según han mostrado varias televisiones albanesas que han emitido la marcha en directo.

Según las autoridades, ocho personas han tenido que ser atendidas en un hospital por sufrir heridas, entre las que había cinco manifestantes, dos periodistas y una persona extranjera.

La protesta, a la que han acudido estudiantes y activistas de toda Albania, así como de la diáspora albanesa en el exterior, exige el establecimiento de un Gobierno de transición y un proceso de inspección de toda la clase política para acabar con las prácticas corruptas. Los manifestantes acusan de corrupción tanto al Partido Socialista, en el poder desde 2013, bajo la batuta de Edi Rama, ahora en su cuarta legislatura, como al opositor Partido Democrático.

Las manifestaciones contra el Gobierno de Rama arrancaron el pasado 31 de mayo tras saberse que se estaba negociando la venta de suelo en un parque natural para el desarrollo de un proyecto turístico a manos de inversores extranjeros vinculados a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde ahí, surgió una movilización nacional con protestas, primero pacíficas y desde mediados de octubre con duros episodios de violencia, contra la corrupción, el aumento del coste de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y, dicen sus oponentes, la arrogancia del primer ministro.

Albania es candidata a ingresar en la Unión Europea desde 2014, pero el proceso depende también del avance en la lucha contra la corrupción, considerada prioritaria por la UE.

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