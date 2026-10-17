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Presidente y patrullero: De la Espriella presume de su lucha contra el crimen participando en operativos

Los detalles Setrás de este despliegue del ultraderechista hay una política de seguridad muy real con bombardeos, operaciones militares y el fin de las negociaciones con grupos armados.

Imagen de archivo de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
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Mientras Colombia empieza a ver los efectos de sus recortes, Abelardo de la Espriella presume de su lucha contra el crimen. El presidente colombiano se ha unido a un operativo policial con casco de antidisturbios incluido, para escenificar su implicación en este ámbito.

Porque su Ejecutivo presume de helicópteros, hombres armados u operaciones especiales. Podría ser una película de Hollywood, pero es Colombia. Abelardo de la Espriella lleva poco más de dos meses en el cargo y ya cuesta saber si gobierna desde el despacho, desde un helicóptero o desde un operativo policial porque 'participa' en los mismos.

"Yo estaré en cada bombardeo, estaré en cada procedimiento", ha afirmado un presidente al que también se le ve armado durante esos momentos. "Estamos combatiendo el crimen organizado, sin tregua", afirma.

A esta superproducción presidencial no le falta nada. "Viste esa cara de miedo que tienes, la misma cara de miedo de tus victimas", se le escucha decir a un presunto criminal. Y como toda película de acción, también tiene su frase estrella: "Así se doma a un bandido, bienvenido a la Patria Milagro".

Detrás de este despliegue de imágenes hay una política de seguridad muy real: bombardeos, operaciones militares y el fin de las negociaciones con grupos armados. "Al narcoterrorismo hay que combatirlo con la fuerza legítima de las leyes y armas de la República", ha llegado a comentar.

Una apuesta que también genera inquietud entre quienes ya han sufrido la guerra y trabajan por la reconciliación. "Este año hemos sentido, tanto víctimas como firmantes, como amenazados, como intimidados", señala Bayén Muñoz, víctima del conflicto armado.

Una realidad que no aparece en el tráiler de la Patria Milagro.

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