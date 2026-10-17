Unidireccionales y con posibilidad de desactivarlas: así funcionan las nuevas llamadas comerciales con el prefijo 400

El contexto Desde este sábado, los usuarios podrán identificar si la llamada que están recibiendo es comercial porque llevarán el prefijo 400.

A partir de este sábado, gracias a una medida del Gobierno, las llamadas comerciales destinadas a captar nuevos clientes deberán realizarse desde números con el prefijo 400. Esto permitirá a las personas identificar si la llamada es comercial y decidir si desean atenderla. Además, estas llamadas serán unidireccionales, lo que significa que el receptor no podrá devolverlas, garantizando así la seguridad y evitando fraudes. Los usuarios también tienen la opción de desactivar estas llamadas contactando a sus compañías. Si continúan recibiéndolas desde otros números, pueden denunciarlo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Ya es una realidad. A partir de este sábado, gracias a la medida del Gobierno, una persona podrá saber si la llamada que está recibiendo es comercial o no. Lo será siempre que tenga el prefijo 400.

De esta forma, las llamadas comerciales dirigidas a captar nuevos clientes deberán realizarse a partir de este sábado 17 de octubre desde números que comiencen por 400, para que los receptores puedan identificarlas y decidir si la cogen o no.

Pero esta nueva medida también trae otras novedades. Por ejemplo, las llamadas son solo unidireccionales, es decir, el receptor no puede devolverla para garantizar la seguridad y evitar fraudes.

Además, estas llamadas se podrán desactivar. Los usuarios tienen la opción de contactar con sus respectivas compañías para solicitar no recibir estas llamadas. Y, en el caso de seguir recibiéndolas desde otros números, se puede denunciar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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