Zelenski insiste en que no tienen buena conexión con Starlink mientras Trump asegura que no dio la orden de cortar el servicio a Ucrania

¿Por qué es importante? Estos satélites permiten al Ejército ucraniano detectar con más efectividad los drones rusos, pero durante esta semana o no han tenido acceso a ellos o no con la velocidad con la que solían trabajar.

El conflicto entre Ucrania y Estados Unidos por el acceso a Starlink se intensifica. Los satélites estadounidenses son cruciales para las operaciones ucranianas, pero recientemente han experimentado problemas de acceso, lo que Rusia ha aprovechado para atacar, como en Sumy. Volodímir Zelenski señala que esto dificulta la detección de ataques, mientras Donald Trump niega haber impedido el acceso. La relación entre ambos países se tensa, y aunque el acceso se ha restablecido, persisten problemas de funcionamiento. Europa evalúa alternativas como Eutelsat OneWeb y el futuro sistema IRIS², aunque este último no estará operativo hasta 2029 o 2030.

Continúa el lío entre Ucrania y Estados Unidos por Starlink. Los satélites estadounidenses son una tecnología clave para las operaciones ucranianas, pero durante esta semana no han podido acceder a ellos o han funcionado con mayor lentitud a la habitual, una situación que Rusia ha aprovechado para atacar con más efectividad como ha ocurrido en un bloque de viviendas de la ciudad ucraniana de Sumy.

Volodímir Zelenski afirma que los problemas que tienen para acceder a Starlink les impiden detectar a tiempo estos ataques, pero Donald Trump niega que haya ordenado impedir a Ucrania el acceso a esta red de satélites.

"¿Fue Elon Musk quien decidió suspender temporalmente el acceso a Starlink para el ejército ucraniano?", le ha preguntado una periodista. "Bueno, no sé si fue alguien, porque no fui yo, y no creo que haya sido Elon", ha respondido el presidente estadounidense.

Lo cierto es que la relación entre Trump y Zelenski atraviesa un punto crítico después de que EEUU dejara a Ucrania durante unas horas sin acceso a esa red. Una especie de aviso de EEUU que busca la rendición de Ucrania ya que, según Reuters, la orden vino directamente de la Casa Blanca.

Lo que demuestra, una vez más, que Trump deja de ser aliado de Europa. Y aunque vuelven a tener conexión, el propio Zelenski aseguraba que seguía sin funcionar correctamente: "¿Han devuelto los límites de velocidad previa? No, pero ¿está volviendo? Sí".

Ante este riesgo, hay que mirar con qué herramientas cuenta Europa si Ucrania perdiese esa conexión de forma permanente y, para beneficio propio, en la última década, el número de satélites enviados al espacio por países de la Unión Europea ha aumentado muchísimo. En 2015 se enviaron 16. Y esa cifra se ha disparado en más de un 700% (743,75% concretamente) hasta los 135 satélites que se enviaron el año pasado, en 2025. Todos para garantizar la alta velocidad.

Por otro lado, está el sistema Eutelsat OneWeb, una empresa privada y la única respuesta real en el mercado comercial a la empresa de Elon Musk. Su red de más de 600 satélites proporciona cobertura continua de alta velocidad en toda Europa. Y luego está IRIS², una infraestructura pública. Sin embargo, su principal problema es que no estará activa hasta 2029 o 2030, es decir, todavía no existe y será algo más limitada: solo tendrá 348 satélites como máximo, muy por debajo de la tecnológica americana, que tiene ya más de 2.000 satélites en órbita.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido