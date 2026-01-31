Musk, Epstein y el 'Lolita Express': el magnate de X niega haber acudido a las famosas fiestas pese a que una víctima le señala

¿Qué ha dicho? El propietario de X defiende que nadie ha insistido más que él en que los archivos de Epstein sean publicados. "Me alegro de que finalmente haya ocurrido", ha sentenciado, a la vez que ha insistido en que nunca viajó a su isla ni en su avión privado.

Elon Musk ha respondido a la aparición de su nombre en los archivos del caso Epstein, restando importancia a su mención. El magnate asegura que nunca asistió a fiestas de Epstein y que ha pedido el procesamiento de los implicados en los crímenes. Musk afirma haber tenido "muy poca correspondencia" con Epstein y haber rechazado sus invitaciones a la isla y al 'Lolita Express'. Aunque reconoce que algunos correos pueden ser malinterpretados, insiste en que su prioridad es la justicia para las víctimas. Además, una víctima ha vinculado a Musk con las fiestas organizadas por Trump en Mar-A-Lago, donde se cometían abusos sexuales.

Para Elon Musk que su nombre haya aparecido en los miles de archivos publicados sobre el caso Epstein no tiene importancia. El magnate multimillonario y propietario de X ha salido al paso este sábado después de que salieran a la luz unos correos electrónicos con el fallecido pederasta. "Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein", ha señalado Musk, alzándose así como uno de los principales detractores de los crímenes sexuales ya conocidos.

Musk ha añadido además que mantuvo "muy poca correspondencia con Epstein" y que declinó sus "repetidas invitaciones" para viajar a la isla o viajar en el 'Lolita Express', el avión de Epstein. También ha manifestado que estaba "bien al tanto" de que "cierta correspondencia podría ser malinterpretada" y empleada por sus "detractores" para "ensuciar" su nombre.

"A mí eso no me importa, pero si me importa que, al menos, intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la explotación atroz de menores", ha manifestado Musk. "Cuando ocurra al menos un arresto, se habrá hecho justicia. Si no, todo esto es una pura actuación. Nada más que una distracción", ha espetado.

El nombre de Musk aparece por ejemplo en correos electrónicos con Epstein, en los que el dueño de X le pide cita para visitar la isla donde se cometieron la gran mayoría de estos crímenes sexuales contra víctimas menores de edad. "¿En qué día o noche tendrá lugar la fiesta más salvaje en tu isla?", figura en uno de los últimos mensajes, divulgado este viernes por el Departamento de Justicia, donde Musk figura como remitente.

Una víctima le sitúa en una fiesta

Y las acusaciones van más allá. Una de las víctimas de la trama de abusos sexuales ha aseverado que Trump organizaba fiestas en Mar-A-Lago llamadas 'Chicas del calendario'. Tal y como dice la denuncia, "Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba". En la misma también cuenta que el presidente estadounidense "medía la vulva y la vagina introduciendo un dedo para evaluar su estrechez".

Precisamente, en estas delirantes y terroríficas fiestas, la presunta víctima afirma que los invitados "eran hombres mayores". Entre ellos, Elon Musk y los conocidos abogados Alan Dershowitz y Bob Shapiro, que defendió a O. J. Simpson. También habrían estado presentes los hijos del republicano, Ivanka Trump y Eric Trump.

