España da la "bienvenida" a la ley de amnistía general de Venezuela y espera que se concrete "con rapidez"

¿Qué ha pasado? El Ministerio de Asuntos Exteriores ha celebrado el anuncio de Delcy Rodríguez y se ha mostrado dispuesto a "acompañar a los venezolanos en esta nueva etapa".

El Gobierno de España ha celebrado la ley de amnistía general en Venezuela, anunciada por Delcy Rodríguez, que liberará a presos políticos encarcelados por gobiernos chavistas desde 1999. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha expresado su apoyo a esta medida y ha manifestado su disposición a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa. Delcy Rodríguez ha asegurado que se transformará el Helicoide, centro de torturas, en un espacio de servicios sociales. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha celebrado la decisión, aunque ha criticado al Gobierno español por su falta de presión. La amnistía busca fomentar la paz y la convivencia.

El Gobierno de España ha celebrado la ley de amnistía general en Venezuela anunciada por Delcy Rodríguez. Anunciada en la sala del Tribunal Supremo de Justicia por la dirigente venezolana, en una medida que supone la liberación de los presos políticos que están en las cárceles del país caribeño por los gobiernos chavistas.

Ante esta declaración, el Ejecutivo, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha dado "la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela" en una ley de amnistía general, fechada "desde 1999 hasta la actualidad".

"España anima a que la ley se concrete con rapidez", ha añadido Exteriores, antes de declarar que el país está "dispuesto a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa".

Todo, tras el anuncio de Delcy Rodríguez que los venezolanos han celebrado. Por uno en el que la dirigente venezolana ha confirmado que van a "impulsar una ley de amnistía general que cobra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente".

En su intervención, la dirigente de Venezuela hizo un llamamiento a dejar atrás la confrontación y rechazó toda forma de violencia o represalia, con el objetivo de "favorecer la convivencia y la paz social".

Además, la dirigente venezolana ha anunciado que el Helicoide, que las instalaciones del centro de torturas donde se encuentran aún muchos presos políticos del chavismo, se va a transformar en un centro de servicios sociales y deportivos para la población de Venezuela.

Según afirma el Gobierno del país caribeño, desde la captura de Maduro se ha liberado a más de 600 personas; las ONG, en ese sentido, difieren y sitúan la cifra en 302.

Ante dicho anuncio, y antes de la reacción del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado también la decisión de Venezuela pero apunta a que Rodríguez "no actúa por convicción sino por orden de EEUU".

El líder del PP, además, ha cargado contra Pedro Sánchez por la "posición" del Ejecutivo y por la, según él, falta de "presión" del Gobierno.

La medida podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos políticos. Rodríguez, en ese sentido, ha pedido evitar "la venganza, la revancha y el odio" destacando que es una "oportunidad de vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela".

