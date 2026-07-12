Muere el senador Lindsey Graham a los 71 años, 'halcón' republicano en EEUU y uno de los grandes aliados de Trump

¿Por qué es importante? Precandidato presidencial en 2016, su fallecimiento supone una conmoción para el ala conservadora del partido. De marcado carácter belicista y amigo de Israel, fue uno de los más favorables a intervenir tanto en Irán como en Irak.

Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur y ferviente aliado de Donald Trump, ha fallecido a los 71 años debido a una "breve y repentina enfermedad", según informó su oficina. Su familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento. Graham, senador desde 2003 y precandidato presidencial en 2016, terminó siendo leal a Trump. Su muerte es un golpe para el ala neoconservadora del Partido Republicano, ya que presidía el Comité Presupuestario del Senado. Conocido por su postura belicista, fue un defensor de la intervención en Irán e Irak y un aliado cercano de Israel, que lamenta su pérdida.

Lindsey Graham, senador republicano en EEUU por Carolina del Sur, uno de los grandes 'halcones' del partido y férreo aliado de Donald Trump, ha muerto a los 71 años como consecuencia de una "breve y repentina enfermedad", tal y como ha informado su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

"La familia agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", concluye el comunicado sobre su muerte.

Senador desde 2003 e incluso precandidato presidencial en 2016 desde una plataforma crítica con Trump, al final terminó declarando su lealtad absoluta al con posterioridad presidente de EEUU.

La muerte de Graham, que desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado, representa una conmoción para el ala neoconservadora del Partido Republicano y queda por ver cómo impacta en la Cámara Alta, lugar en el que los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.

A pesar de no formar parte de la Administración, Graham tuvo una enorme relevancia en la política exterior de EEUU. De marcado carácter belicista, el senador ha sido uno de los más favorables a una intervención en Irán del mismo modo que lo fue con Irak.

En marzo, de hecho, Graham apostó por enviar una misión para tomar la isla iraní de Jark. "Lo conseguimos en Iwo Jima", dijo en referencia a la batalla de la II Guerra Mundial en la isla de Japón. "Podemos lograrlo aquí", apuntilló, en una afirmación que incluso levantó ampollas en la propia bancada republicana.

Trump lamenta la muerte de Graham

En redes sociales, Trump ha lamentado la muerte de Graham, al que llama "verdadero patriota estadounidense".

"El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lo echaremos mucho de menos", ha manifestado Trump en un escueto mensaje en su plataforma Truth Social.

El senador era, además, un estrecho aliado de Israel, país que ha lamentado su muerte calificándole de "gran amigo" y de una persona con "claridad moral".

"Me siento profundamente consternado y entristecido al enterarme del repentino fallecimiento del gran patriota estadounidense", ha compartido Isaac Herzog, presidente de Israel.

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