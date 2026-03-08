Ahora

Séptimo fallecido

Muere un militar estadounidense tras no recuperarse de las heridas causadas por un ataque iraní

Los detalles El soldado ha fallecido después de días gravemente herido después de que fuera alcanzado por Irán en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este domingo la muerte de un soldado estadounidense que no ha podido superar las heridas sufridas en uno de los primeros ataques iraníes el pasado 1 de marzo en Arabia Saudí.

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) ha detallado en un comunicado que el militar murió la noche del sábado "por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio" después de haber quedado "seriamente herido" en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el pasado 1 de marzo.

"Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan", indicó el CENTCOM recordando a los otros seis fallecidos, que en su caso se produjeron en Kuwait y ya han sido homenajeados en Estados Unidos.

La identidad del "militar fallecido" no se revelará en un plazo de 24 horas, a la espera de que los familiares más cercanos sean notificados de su fallecimiento.

Este deceso ha anunciado apenas un día después de que se homenajearan a los otros seis fallecidos en combate por el ataque con un dron de Irán. En el acto, Donald Trump prometió "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses.

"Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo", afirmó el presidente en Miami antes del homenaje.

