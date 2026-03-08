Muere un militar estadounidense tras no recuperarse de las heridas causadas por un ataque iraní

Los detalles El soldado ha fallecido después de días gravemente herido después de que fuera alcanzado por Irán en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre la muerte de un soldado que no pudo superar las heridas sufridas en un ataque iraní el 1 de marzo en Arabia Saudí. Según el Comando Central de EEUU (CENTCOM), el militar murió por las heridas recibidas durante los ataques del régimen iraní en Oriente Medio. Este es el séptimo miembro en servicio activo que fallece durante la Operación Furia Épica. La identidad del soldado no será revelada hasta que se notifique a sus familiares. Donald Trump, en un homenaje a los seis fallecidos anteriores, prometió minimizar las bajas estadounidenses.

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) ha detallado en un comunicado que el militar murió la noche del sábado "por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio" después de haber quedado "seriamente herido" en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el pasado 1 de marzo.

"Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan", indicó el CENTCOM recordando a los otros seis fallecidos, que en su caso se produjeron en Kuwait y ya han sido homenajeados en Estados Unidos.

La identidad del "militar fallecido" no se revelará en un plazo de 24 horas, a la espera de que los familiares más cercanos sean notificados de su fallecimiento.

Este deceso ha anunciado apenas un día después de que se homenajearan a los otros seis fallecidos en combate por el ataque con un dron de Irán. En el acto, Donald Trump prometió "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses.

"Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo", afirmó el presidente en Miami antes del homenaje.

