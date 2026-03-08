¿Militares dopados? Los pilotos israelíes estarían tomando estimulantes para reducir la fatiga y mantenerse alerta en la guerra contra Irán

Los detalles El Jerusalén Post, un diario poco crítico con el Ejército israelí, ha publicado que los pilotos estarían tomando unas pastillas con éxtasis como ingrediente principal.

Las Fuerzas de Defensa de Israel intensifican sus operaciones aéreas en Irán, realizando más de 3.400 ataques, lo que equivale a unos 500 diarios. Con aproximadamente 200 aviones de combate, los pilotos israelíes efectúan múltiples vuelos diarios, lo que ha llevado a algunos a admitir el uso de estimulantes para combatir la fatiga. Aunque Benjamin Netanyahu afirma tener superioridad aérea total, el uso de estas sustancias ha generado preocupaciones médicas, ya que podrían causar arritmias y convulsiones. Además de los ataques en Irán, Israel ha bombardeado 600 objetivos en Líbano, aumentando la presión sobre sus fuerzas aéreas.

Mientras están asediando Irán con ataques diarios, las Fuerzas de Defensa de Israel sacan músculo sobre sus operaciones con imágenes de sus aviones. Aunque, lo que se reporta desde diferentes medios locales, es que sus pilotos están tomando estimulantes para hacer frente a la intensidad de su ofensiva.

"Llegaremos a cualquier lugar, a cualquier enemigo, por nuestro país", han publicado en redes. Israel asegura que ya han llevado a cabo 3.400 ataques en todo Irán, lo que supone unos 500 al día.

Teniendo en cuenta que las fuerzas israelís cuentan con unos 200 aviones de combate, estos datos supondrían que los pilotos están realizando varios vuelos, ida y vuelta, a diferentes objetivos en un mismo día.

Pese a estos datos, Benjamin Netanyahu habla de superioridad aérea total: "Hemos logrado un control casi total del espacio aéreo de Teherán".

Ahora bien, el Jerusalén Post, un diario poco crítico con el Ejército israelí, ha publicado que los pilotos están tomando pastillas estimulantes, principalmente éxtasis, en sus largas misiones en Irán para reducir la fatiga y mantenerse alerta. Los médicos han advertido sobre su uso al público en general ya que avisan de que su consumo podría terminar en arritmias cardíacas y convulsiones.

Israel no ha perdido un solo avión desde el inicio del combate, pero sus pilotos parecen estar al límite.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.