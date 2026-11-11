Muere el embajador de Rusia en EEUU, Alexander Darchiev, a los 66 años

Los detalles En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha detallado que el fallecimiento de Darchiev se ha producido "repentinamente" este miércoles.

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, ha fallecido este miércoles a los 66 años de edad de forma repentina, ha informado el Ministerio de Exteriores ruso.

En una nota, el Ministerio de Exteriores de Rusia anuncia "con profundo pesar" la muerte de Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos desde 2025.

Según detalla, el diplomático falleció "repentinamente" este miércoles 11 de noviembre, a los 66 años. "Hemos perdido a un diplomático excepcional, un líder con gran experiencia, un colega amable y un mentor", ha señalado el Ministerio del Exteriores ruso.

Moscú ha destacado de Darchiev que fue "un profesional excepcional y un distinguido experto en Estados Unidos" y valorado que "prestó servicio en uno de los ámbitos más exigentes de la política exterior rusa".

Darchiev era hijo del que fue consejero de la embajada rusa en Hungría, Nikita Darchiev, y comenzó su propia carrera diplomática en la década de los 1990. Trabajó durante largos períodos en la embajada rusa en Estados Unidos y también encabezó la misión diplomática de su país en Canadá. Fue, además, subdirector del Departamento de América del Norte en el Ministerio de Exteriores ruso. Finalmente, en marzo de 2025, en el marco de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, fue nombrado jefe de la misión diplomática rusa en Washington, ocupando un cargo que se mantenía vacante desde octubre de 2024.

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