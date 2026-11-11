Prisión preventiva para un hermano de Orbán por presunto tráfico de personas migrantes

Los detalles La trama matriculó fraudulentamente en 2024 a más de un centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, en el sur del país. La inscripción permitió a los beneficiarios tramitar y obtener visados de entrada al espacio Schengen.

Áron Orbán, hermano menor del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, enfrenta prisión preventiva acusado de tráfico de personas migrantes. Según el portal 'Telex.hu', se le vincula a una red que habría matriculado fraudulentamente a más de 100 vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, facilitando su obtención de visados Schengen. La empresa de Áron gestionaba estos visados cobrando al menos 1.000 euros por solicitante, mientras el gobierno de su hermano mantenía una retórica antiinmigración. Además, tres exministros de Orbán están arrestados por corrupción. Viktor Orbán acusa al gobierno de Péter Magyar de usar el sistema judicial para perseguir a la oposición.

Prisión preventiva tras ser acusado de un presunto delito de tráfico de personas migrantes. Este es el presente más inmediato del hermano menor del que fuera el primer ministro de Hungría, de Viktor Orbán.

La justicia ha señalado a Áron Orbán como presunto miembro de una trama de tráfico ilícito de personas, según ha asegurado el portal de noticias 'Telex.hu'. Además, se ha dictado la misma medida cautelar contra su pareja. Eso sí, no se ha dado a conocer el lugar donde ambos, detenidos el pasado lunes, permanecen bajo custodia.

La Fiscalía ha solicitado la medida cautelar ante la sospecha de que una empresa vinculada al hermano del líder ultranacionalista, que lideró el Gobierno de Hungría entre 2010 y 2026, matriculó fraudulentamente en 2024 a más de un centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, en el sur del país. Dicha inscripción permitió a los beneficiarios tramitar y obtener visados de entrada al espacio Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE).

Mientras el Ejecutivo de Orbán mantenía una férrea retórica contra la inmigración irregular, la compañía de su hermano, según 'Telex.hu', gestionaba ante embajadas húngaras visados para los ciudadanos vietnamitas, cobrando un mínimo de 1.000 euros por solicitante.

La Oficina Nacional de Investigación (NNI) y la Oficina Nacional de Protección y Recuperación de Bienes (NVVH) investigan dos casos relacionados con redes de tráfico irregular de personas, en el marco de las cuales se ha arrestado a varias personas, incluidos antiguos altos cargos, según fuentes policiales. Hasta el momento, son tres los exministros de los gabinetes del exmandatario que están actualmente bajo arresto por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos: Miklós Seszták (Desarrollo Nacional, 2014-2018), Balázs Hankó (Cultura, 2024-2026) y György Matolcsy (Economía, 2010-2013 y gobernador del Banco Central entre 2013 y 2025).

Por su parte, Viktor Orbán ha acusado al Gobierno del conservador Péter Magyar de instrumentalizar el sistema judicial para perseguir a la oposición política. Magyar asumió el poder tras la victoria de su formación, el partido Tisza, en las elecciones legislativas del pasado abril, con la promesa de exigir "rendición de cuentas" a los implicados en escándalos de corrupción durante los mandatos de Orbán.

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