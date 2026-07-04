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Lloros y promesas de venganza: miles de personas despiden a Ali Jamenei en Teherán cuatro meses después de su muerte

El contexto El líder supremo murió el pasado 28 de febrero en el ataque que lanzaron conjuntamente Israel y Estados Unidos, el cual dio comienzo a la guerra en Irán.

Un hombre sostiene una imagen del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí durante el funeral del religioso Un hombre sostiene una imagen del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí durante el funeral del religiosoAgencia EFE / jml35758
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La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de este sábado a los miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos.

Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana en otras ciudades. Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y después a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza.

De hecho, con llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes ya han comenzado a despedirle. En la enorme mezquita ha resonado el grito "Labbaik ya Jamenei" (Lealtad a Jamenei).

Así para muchos seguidores de la República Islámica su asesinato a los 86 años sigue siendo impensable. Además, en la zona hay una enorme pancarta roja que reza 'Kill Trump' (matar a Trump) en alusión al presidente de Estados Unidos, a quien muchos de los asistentes responsabilizan por su asesinato.

En la enorme explanada de la mezquita hay hombres que se golpean rítmicamente el pecho en señal de duelo, una práctica habitual en los funerales chiíes, mirando hacia el escenario donde descansan los féretros de Jameneí y cuatro de sus familiares asesinados junto a él, incluida una nieta.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.

"El martirio del gran líder de Irán ha sumido en un profundo dolor a todo nuestro pueblo, a la nación islámica y a todos los pueblos libres del mundo", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

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