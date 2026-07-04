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La UME ya trabaja en Portugal tras la solicitud de ayuda ante un incendio que deja 7.000 hectáreas calcinadas y nueve heridos

Los detalles Según ha explicado secretario de Estado de Protección Civil luso, Rui Rocha, el contingente español, no trabajará directamente en la extinción de las llamas, sino que realizará tareas de vigilancia.

La UME ya trabaja en Portugal tras la solicitud de ayuda del país luso para luchar contra los incendios
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El Gobierno portugués ha confirmado la colaboración por parte de una unidad militar española especializada en apoyo a las operaciones contra incendios forestales, dentro de la ayuda solicitada por Portugal tras activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y los acuerdos bilaterales con España y Marruecos ante el elevado riesgo que afronta todo el país con más de 7.000 hectáreas quemadas y nueve heridos.

El secretario de Estado de Protección Civil, Rui Rocha, ha detallado en el programa del canal de televisión 'SIC Notícias' que el contingente español está formado por una unidad militar española de emergencia, con una treintena de vehículos, y ha precisado que no trabajará directamente en la extinción de las llamas, sino que realizará tareas de vigilancia, reconocimiento, rescate y apoyo operativo, capacidades que consideró esenciales en el actual escenario.

Rocha ha comentado que es la primera vez que Portugal recurre al dispositivo militar enviado por España y ha recalcado que la cooperación entre ambos países resulta especialmente importante en un contexto en el que los incendios forestales son cada vez más frecuentes y extremos en la Península Ibérica.

Concretamente, las unidades de la UME ya han estado trabajando durante la noche y primera hora de este sábado en el gran incendio de Vouzela (Portugal).

El responsable de Protección Civil ha indicado que el contingente español permitirá a las autoridades portuguesas mantener desplegados medios en todo el territorio sin necesidad de trasladarlos continuamente entre diferentes regiones, una de las razones que llevaron al Ejecutivo a solicitar ayuda exterior antes de agotar su propia capacidad de respuesta.

Respecto a la evolución de los incendios, Rocha ha descrito una situación "muy crítica" debido a la combinación de temperaturas muy elevadas, humedad muy baja y viento, unas condiciones que favorecen una rápida propagación del fuego y que, según las previsiones meteorológicas, se mantendrán al menos hasta comienzos de la próxima semana.

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